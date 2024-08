Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul selecționer al Naționalei. Christoph Daum avea 70 de ani

Fußballtrainer Christoph Daum bei der Premiere des Sky Original Dokumentarfilms Daum - Triumphe und Skandale , zu sehen ab 27.10. auf Sky und WOW, anlässlich des 70.Geburtstags von Christoph Daum, im Residenz Kino. Köln, 24.10.2023 NRW Deutschland *** Soccer coach Christoph Daum at the premiere of the Sky Original documentary Daum Triumphs and Scandals , to be seen from 27 10 on Sky and WOW, on the occasion of the 70th birthday of Christoph Daum, at the Residenz Kino Cologne, 24 10 2023 NRW Germany Copyright: xChristophxHardtx,Image: 816581450, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Credit images as "Profimedia/ IMAGO", Model Release: no, Credit line: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia