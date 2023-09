Doliu în cinematografie. Actorul cunoscut din NCIS şi The Man from U.N.C.L.E. a murit. David McCallum avea 90 de ani

Fanii celebrului serial american ”NCSIS” sunt în doliu, după anunțul decesului unuia din actorii importanți din serie, și anume David McCallum. Celebrul actor din NCIS şi The Man from U.N.C.L.E. a murit la 90 de ani.

David McCallum, starul din ‘NCIS’, a murit la 90 de ani

David McCallum, cunoscut mai ales pentru rolul doctorului Donald ”Ducky”Mallard din serialul NCIS, a murit. Avea 90 de ani.

Actorul a murit din cauze naturale, înconjurat de familie, luni, la New York Presbyterian Hospital, a anunțat CBS.

”A fost cel mai bun, cel mai cool, cel mai răbdător și mai iubitor tată. Întotdeauna a pus familia înaintea propriei persoane. Aștepta cu nerăbdare orice ocazie de a se conecta cu nepoții săi și avea o legătură unică cu fiecare dintre ei. El și cel mai tânăr nepot al său, Whit, în vârstă de 9 ani, puteau fi adesea găsiți într-un colț al unei camere la petrecerile de familie purtând conversații filosofice profunde.”, a împărtășit fiul său Peter McCallum într-o declarație în numele familiei, conform publicației People.

Artistul, un adevărat om al renașterii

Cei care l-au cunoscut, șțtiu că actorul era considerat ”un adevărat om al renașterii”. David McCallum era fascinat de știință și cultură și ar fi transformat aceste pasiuni în cunoaștere.

”De exemplu, era capabil să dirijeze o orchestră simfonică și (dacă era nevoie) putea efectua efectiv o autopsie, pe baza studiilor sale de zeci de ani pentru rolul său în NCIS.”, a mai scris fiul actorului.

David McCallum, o carieră cât o viață

Născut în Glasgow, Scoția, în 1933, din doi muzicieni profesioniști de orchestră, David McCallum a studiat la Academia Regală de Muzică, iar mai târziu a urmat cursurile Academiei Regale de Artă Dramatică, după ce a fost lăudat pentru prestația sa într-o producție locală a spectacolului ”Regele John”.

Rolul de debutant a fost în serialul de spionaj ”The Man From U.N.C.L.E.”, în care l-a interpretat pe agentul secret rus Illya Kuryakin, partenerul americanului Napoleon Solo, interpretat de Robert Vaughn.

A continuat să apară în filme precum ”The Great Escape”, ”The Greatest Story Ever Told”, ”Freud” și ”A Night to Remember”. A apărut în episoade din numeroase seriale populare, printre care ”Sex and the City”, ”Law & Order” și ”The Outer Limits”, și a devenit, de asemenea, un actor de voce prolific, împrumutându-și talentul pentru seriale precum ”Ben 10” și ”he Replacements”, precum și pentru zeci de cărți audio.

Cel mai mare rol al actorului în ultimii ani a venit în ”NCIS”, în care l-a interpretat pe îndrăgitul medic legist șef Donald ”Ducky” Mallard. McCallum a apărut în 457 de episoade ale serialului, care a rulat timp de 20 de sezoane până în prezent.

McCallum a înregistrat, de asemenea, patru albume în anii 1960, dintre care unul a inclus piesa ”The Edge”, pe care Dr. Dre a luat-o ca eșantion pentru a crea deschiderea iconică a piesei ”The Next Episode”. Actorul a publicat și un roman în 2016, intitulat Once a Crooked Man.

Conform familie, actorul s-a stins din viață în liniște, la vârsta de 90 de ani, înconjurat de cei dragi.