Doliu imens pentru Sanda Nicola. A murit mama fostei prezentatoare TV: ‘S-a spart oglinda’

Sanda Nicola trece prin cea mai grea perioadă din ultima vreme. Fosta prezentatoare TV este în doliu, după ce a plecat din această lume cea care i-a dat viață. Celebra jurnalistă a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare.

Sanda Nicola este în doliu, după ce mama sa a încetat din viață. Fosta jurnalistă locuiește în Belgia de ani buni și nu i-a putut fi alături mamei sale în ultimele clipe de viață, motiv pentru care durere a fost și mai mare pentru celebra prezentatoare TV.

Sanda Nicola a dat trista veste pe rețelele de socializare. Fostul corespondent internațional a scris un mesaj extrem de emoționant pentru cea care l-a adus pe lume, în care a vorbit despre sentimentele cu care se confruntă în aceste moment grele.

Vestea a fost dată pe rețelele de socializare, unde jurnalista a publicat și o imagine cu aceasta. Nicola a vorbit despre cât de mult a însemnat mama ei pentru ea, despre durerea pe care i-a provocat-o doar ideea că nu o mai are pe cea care o înțelegea cel mai bine, cea care însemna cel mai mult pentru ea.

Vedeta regretă că a mai avut și momente în care s-a certat cu mama sa, în care nu a tratat-o exact așa cum trebuie, dar certurile le-au apropiat și mare tare. Este mândră că a avut un asemenea părinte, care a fost și cea mai bună bunică pentru fiica ei, pe care o adora și pentru care ar fi făcut orice.

„A murit mama. S-a spart oglinda în care mă vedeam cu toate bunele și toate relele din mine. Departe de a fi fost cea mai bună și cea mai blândă fiică din lume, (doar și eu o oglindeam pe ea) am iubit-o, am sfidat-o, m-am răfuit cu ea, m-am îndepărtat de ea ca să ne putem apropia…

Sanda Nicola nu a avut niciodată o viață ușoară. A fost supusă multor greutăți până la vârsta de 46 de ani, iar printre cele mai dificile a fost diagnosticarea cu cancer. Boala i-a dat mari bătăi de cap și a trecut prin multe provocări în tot acest timp.

La 23 de ani a dat naștere unui băiețel, care s-a stins din viață câteva ore mai târziu. La doar 27 de ani primea o altă încercare: a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Medicii i-au recomandat o histerectomie totală, ceea ce însemna că nu va mai putea deveni mamă niciodată, dar nu a putut accepta asta.

Vedeta a optat pentru o extirpare a tumorei și presimțirea ei a fost una bună. Ulterior, a devenit din nou mamă, după ce a mai pierdut un copil. A riscat, dar a ajuns să își îndeplinească visul de a avea și ea urmași.

„Singura concluzie e că trebuie să lupţi, nimeni nu mai ia în calcul altă variantă când ajunge acolo, decât să lupte… Cancerul de col uterin… Eu aveam 27 de ani când am primit acest diagnostic. Mi s-a propus să fac histerectomie totală, dar nu aş mai fi putut să fac copii.

Am mers pe feelingul meu, am scăpat ieftin… am făcut o operaţie de extirpare şi am scăpat. A fost greu să înţeleg ce s-a întâmplat. Nu am găsit răspunsurile atunci. Mi-am blestemat meseria atunci, acum nu mai cred asta.

Nu meseria m-a îmbolnăvit, fumam foarte mult, 20 de ani am fumat, a fost şi un stres pe care l-am gestionat prost. Lucrurile pentru mine, azi, sunt aşa cum trebuie’, spunea Sandra Nicola, în urmă cu un an, la Antena Stars.