Doliu imens la Hollywood. A murit actorul din „Pirații din Caraibe”, ce s-a întâmplat cu Tamayo Perry

Actorul Tamayo Perry, în vârstă de 49 de ani, unul dintre actorii celui de-al patrulea film „Pirații din Caraibe”, a murit, duminică, 23 iunie 2024, după ce a fost atacat de un rechin, în timp ce făcea surfing în largul insulei Oahu din Hawaii. Vedeta nu a avut nicio șansă de supraviețuire. El a fost găsit cu mai multe mușcături de rechin în largul coastei Oahu.

A murit actorul Tamayo Perry din „Pirații din Caraibe”

Presa internațională scrie că Perry, care a jucat și în Charlie’s Angels: Full Throttle și Blue Crush, a fost atacat în apropiere de Goat Island duminică după-amiază.

Medicii au fost chemați pe plaja Malaekahana în jurul orei 13:00, ora locală. Dar Perry, care era și salvamar, a fost declarat mort de paramedici după ce a fost adus la țărm cu jet-skiul.

Tamayo Perry a jucat în Pirații din Caraibe: On Stranger Tides, al patrulea film din franciză. În filmul din 2011 joacă Johnny Depp în rolul piratului excentric Jack Sparrow, Penelope Cruz și Geoffrey Rush.

Detalii despre Tamayo Perry

Perry s-a născut în 1975 și a crescut în partea de est a insulei Oahu. A lucrat în North Shore atât ca surfer profesionist, cât și ca salvamar.

A început să facă surf la vârsta de 12 ani, iar în timpul adolescenței, Tamayo Perry era considerat „băiatul local liniștit, care a trebuit să împrumute plăci de surf pentru că nu avea sponsori”.

Ulterior, el a câștigat Pipeline Masters, iar până în 2005, Perry a fost considerat unul dintre cei mai importanți surferi ai Pipelines, atrăgând atenția prin echilibrul său în timp ce se lupta cu valurile mari.

Carisma și abilitățile sale de surfer i-au adus, de asemenea, roluri în Blue Crush, Lost, The Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides și Hawaii Five-0.

De asemenea, Perry a făcut reclame pentru Nissan Xterra, care a fost difuzată în timpul playoff-urilor NFL și a Jocurilor Olimpice de iarnă, precum și un spot pentru Coca-Cola, relatează Honolulu Star-Advertiser.