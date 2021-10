Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru

Doliu în televiziune! Dan Negru a fost cel care le-a dat vestea internauților. O mare prezență s-a stins din viață recent, lucru care a lăsat un gol imens în inima celebrului prezentator. Despre cine este vorba și ce mesaj emoționant a scris vedeta?

Dan Negru este unul din cei mai iubiți și longevivi prezentatori de televiziune. Acesta a ajuns să aibă proiecte imense în România și Republica Moldova și în anii de când lucrează în acest domeniu a dat peste oameni care i-au ajuns la suflet și pe care i-a luat ca reper.

Vedeta este foarte prezentă pe rețelele de socializare, iar acum a venit cu un mesaj emoționant pentru cei care îl urmăresc. Din păcate, moderatorul le-a spus tuturor că Tavi Iordăchescu s-a stins din viață recent. Regele Revelioanelor a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia despre care a spus că intra în categoria marilor persoane care făceau și tăceau.

„Aflu cu mâhnire ca s-a dus Tavi Iordăchescu.

Am făcut festivaluri Callatis împreuna, am făcut și vreo două revelioane la tv cu Tavi Iordăchescu, Dan Mihăescu, Mitică Moroșanu..

Niște „Expendables”, meșteșugari de televiziune, din ăia care nu se lăudau in ziare cu meseria lor, din ăia care făceau și tăceau.

Și-n meseria asta butoaielor goale fac cea mai mare gălăgie.

„Duminica in familie” a Mihaelei Rădulescu , „DanutSRL”-ul lui Bitman, „Ora Veselă” de la Radio România, Radio Vacanța sau Cerbul de Aur se leagă de Tavi Iordăchescu…

I-o fi drumul lin…”