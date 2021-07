Multe lucruri s-au schimbat în viața Doiniței Oancea! Vedeta a decis să se destăinuie cu privire la planurile de viitor, proiectele sale, dar a făcut și câteva dezvăluiri despre fotografia în care apare un bărbat misterios alături de ea.

Doinița Oancea a publicat, de curând, o fotografie ce a trezit interesul fanilor. Aceasta apare alături de un bărbat căruia nu i se vede chipul, așa că toată lumea a fost curioasă să afle dacă actrița trăiește o nouă poveste de iubire.

„Nu am nimic de declarat, când o să am, o să zic. Nu am nimic de spus momentan, e o poză.”, ne-a transmis, în exclusivitate, Doinița Oancea.