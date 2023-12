Doina Teodoru, aşa cum nu ai mai văzut-o. Rochia îndrăzneaţă purtată de iubita lui Chef Scărlătescu atrage toate privirile. Foto

Doina Teodoru a avut o apariție de senzație, așa cum nu a mai fost văzută. Tânăra iubită a lui Cătălin Scărlătescu a optat pentru o ținută îndrăzneață, cu care i-a lăsat pe toți mască. Actrița a lăsat la vedere mai mult decât ne așteptam să vedem de la ea. Cum s-a postat comedianta pe rețelele de socializare.

Doina Teodoru, apariție de senzație

Doina Teodoru este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. Iubita lui Cătălin Scărlătescu se bucură de un succes formidabil în plan profesional, mai ales de când apare în noul serial de la Antena 1, Camera 609, unde interpretează un personaj ce i se potrivește perfect.

Vedeta este foarte activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu tot ce este nou. De curând, a publicat mai multe imagini dintr-un episod al serialului, unde apare într-o ținută cu care i-a lăsat pe toțoi fără suflare.

Doina Teodoru nu a mai fost văzută niciodată într-o asemenea ipostază, care i se potrivește de minune. Actrița a îmbrăcat o rochie extrem de decoltată, care i-a ascuns finuț doar bustul și a lăsat la vedere talia de invidiat, fără imperfecțiuni.

Postarea a primit o mulțime de aprecieri din partea fanilor, semn că a reușit să îi surprindă cu această apariție. În descriere, Doina Teodoru le-a transmis și câteva gânduri bune fanilor ei, ca de final de an.

„Sunt mega fandosită azi, la nunta soră-mii. Nu ratați ultimele episoade din sezonul I @camera609_antena1. Ne revedem la anu’! La mulți ani! 🥳”, a scris Doina Teodoru pe Facebook.

Cum se menține în formă Doina Teodoru

Doina Teodoru a ajuns deja la vârsta de 34 de ani, dar se menține în mare formă. Comedianta are o siluetă de invidiat, pe care o pune în evidență ori de câte ori are ocazia. Arată în mare fel și este foarte mândru de corpul ei, de care are și foarte multă grijă.

Vedeta face eforturi mari pentru a se menține în formă, mai ales în ultima perioadă. Multe fete își doresc să afle care este secretul, pe care iubita lui Chef Scărlătescu nu îl mai ascunde. Vedeta a dezvăluit că nu mănâncă foarte mult, iar în urmă cu ceva timp a renunțat și la anumite alimente.

Este vorba despre lactate, pe care nu le mai consumă de ceva timp, deoarece nu se simte bine din cauza lor. În plus, nu mănâncă prea mult, ci gustă câte puțin din toate, ceea ce o ajută foarte mult când vine vorba despre kilograme. Chiar dacă iubitul ei este bucătar, el nu prea gătește acasă, pentru că nu are timp, iar asta o ajută foarte mult.

„Nu e prea greu să mă feresc de ce gătește pe acasă pentru că nu prea gătește pe acasă! Apoi, eu nu mănânc foarte multe chestii. Spre exemplu, de câteva luni, de când am început filmările, nu mai mănânc lactate. Aparent, am brusc această intoleranță la lactoză. Nu mai pot mânca lactate, deși le ador, îmi plac brânzeturile! Îmi apar bubițe pe piele, sunt tot felul de chestii de care nu aș vrea să vorbesc neapărat, dar nu îmi fac bine! Atunci, am renunțat și la lactate, am renunțat și la tot ce înseamnă grâu”, a declarat Doina, potrivit ego.ro.

De când a renunțat la lactate, vedeta spune că se simte mult mai bine și a observat o schimbare pozitivă și în ceea ce privește tenul. În plus, ajunsese să facă bubițe pe corp din cauza lactozei și să se confrunte cu dureri mari de burtă.

Doina Teodoru, totul despre însurătoare

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru se iubesc deja de ceva timp, dar încă nu au devenit soț și soție. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, cei doi se iubesc foarte mult și nu țin cont de gurile rele, care niciodată nu se pot opri din comentarii.

Mulți se întreabă când se vor căsători cei doi, dar se pare că nu au deloc planuri mari în acest sens. Chiar de curând, actrița a mărturisit că nu are de gând să facă acest pas prea curând, pentru că are prea multe de făcut și nu găsește timp pentru a organiza un asemenea eveniment. În plus, nici nu ține morțis să ajungă la altar.

„Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit?”, a spus actrița.

Nici chef Scărlătescu nu se dă în vânt după căsătorie. Acestuia nu îi place să facă astfel de planuri și mereu a preferat să lase lucrurile să vină de la sine. Celebrul bucătar a fost luat prin surprindere și când a început relația cu Doina, motiv pentru care speră că va avea parte de multe surprize în continuare, fără să se streseze prea mult.

A avut mai multe relații de-a lungul timpului, dar cea de acum pare să îl fi schimbat pe deplin. Bucătarul este foarte fericit, mereu cu zâmbetul pe buze și faptul că își trăiesc iubirea departe de ochii lumii i-a ajutat să fie mereu liniștiți. Cu toate acestea, nu se văd prea curând la altar, ci preferă această libertate specială.