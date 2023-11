Doi îndrăgostiţi şi-au făcut un selfie la un celebru restaurant, însă ce s-a văzut în fotografie le-a dat fiori. Imagine virală

Doi îndrăgostiți au avut parte de șocul vieții lor, după ce au surprins un detaliu îngrozitor într-o imagine. Au făcut un selfie la întâlnirea lor dintr-un restaurant, dar când au analizat fotografia, au rămas fără glas. Ce s-a văzut pe fundal întrece orice imaginație.

Cine nu și-ar dori o întâlnire specială, cu întâmplări unice, care să le amintească mereu de acele momente? Puțini sunt, însă, cei care vor să meargă la un date cu evenimente paranormale, care să le trezească spaimă și să îi pună pe gânduri.

Ross Cheeseman și prietena sa, Georgia Renshaw-Smith, au mers împreună la celebrul restaurant Quaglions, din Londra, cu ocazia unei petreceri. Evenimentul a avut loc în anul 2021 și părea să decurgă destul de normal, însă realitatea era cu totul alta.

La acest local mergeau personalități de excepție, precum Regina Elisabeta a II-a sau Elton John, motiv pentru care cuplul a făcut această alegere cu ocazia zile de naștere a fetei. Au mers acolo alături de cei dragi, au servit preparate de excepție și la final au decis să facă și poze.

Locul a fost unul impresionant, servirea pe măsură, motiv pentru care au optat și pentru câteva cadre. Pentru că s-au simțit bine, nu puteau să lase lucrurile așa, fără să facă și amintiri.

Evenimentul a mers ca la carte și toată lumea s-a simțit bine. Când a venit momentul pozelor, însă, lucrurile au scăpat de sub control și toată lumea s-a panicat când a revăzut imaginile surprinse în fața restaurantului.

Pentru că nu erau mulțumiți de cum ieșeau în poze, au surprins mai multe cadre. Unul dintre el, însă, i-a lăsat pe toți fără suflare. Au analizat mai bine imaginea și și-au dat seama că nu erau doar ei doi în ea, ci mai exista un element pe care cu greu și l-au explicat.

O figură albă translucidă este văzută plutind în spatele cuplului, pe care cei doi au asemănat-o cu scheleteul unui militar. Imaginea este destul de clară și la fel și presupusa fantomă, care se vede foarte bine pe fundal și seamănă perfect cu un schelet.

Cred că figura fantomatică arată ca un fel de fost militar cu umeri largi în uniformă, care se uită peste umărul meu sau al partenerului meu. Pare transparentă, deoarece poți distinge coloana vertebrală și coaste, cred că, de asemenea, pare că are un fel de bentiță sau pălărie pe cap”, spune tânăra.

„Făcusem una sau două fotografii de care partenerul meu nu era mulțumit, așa că am făcut o alta, aceasta a fost fotografia care, când ne-am uitat la ea, a scos la iveală ceea ce pare o fantomă în fundal.

Tinerii s-au panicat și au analizat fotografia insistent, dar nu găseau o explicație. Au fost șocați de cele întâmplate și au evitat acel restaurant pentru o vreme, de teamă că ceva rău s-ar putea întâmpla.

Întâmplarea șocantă a ajuns la urechile tuturor angajaților din restaurant, care s-au îngrămădit să vadă imaginea. La început, nimeni nu a crezut că imaginea este reală, nici măcar familiile cuplului, care au spus că ar fi trucată.

”Familia Georgiei a crezut că am falsificat poza, dar apoi și-a dat seama că este imposibil, având în vedere timpul scurs între momentul în care am făcut-o și cel în care le-am arătat-o. Nu am absolut nicio explicație pentru ceea ce este în spatele nostru”, a mai spus Ross Cheeseman.