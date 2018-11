A început demolarea în București a unui bloc de patru etaje care a fost ridicat ilegal pe un spațiu verde din capitală. Deși gestul ar putea părea ciudat, având în vedere că este asociat unui bloc nou, oamenii din împrejurimi sunt bucuroși.

Totul a pornit de la un bloc care a fost construit ilegal de către un investitor. Departe de a fi primul imobil realizat în asemenea condiții, mulți au fost reticenți că va fi implementată o soluție radicală la problemă. Realitatea i-a contrazis însă, iar blocul cu patru etaje va dipărea de pe fața pământului.

Nimic nu este mai supărător decât momentul în care un petic de pământ sau verdeață ajunge să fie acoperit de și mai multe blocuri sau alte tipuri de imobile. Din fericire pentru locatarii din zona Intrarea Giurgiului 23 din Sector 5, București, blocul apărut din senin în centrul zonei rezidențiale trece printr-un proces de demolare.

Deși nu este probabil foarte încântat de consecințe, procesul de demolare a început deja să fie efectuat pe cheluitala investitorului dezamăgit. Avantajul din spatele acestei practici este că oamenii din zonă se vor bucura din nou de spațiu verde, de aer curat și lumină naturală la geamuri. La doar câțiva metri de geamuri existente, a fost construit blocul, de parcă se îmbogățea cineva dacă rămâne fără aer.

”În 2012 am început procesul pentru anularea autorizației de construire și demolare. Ne-am judecat până în 2016. Instanța a dat o decizie definitivă prin care obliga proprietarul să aducă terenul la starea inițială. În cazul nostru problema a fost că Primăria Sectorului 5 a dat autorizație de construire pe teritoriul Sectorului 4. Blocul era la câțiva metri de geamurile noastre, dezvoltatorul a făcut un fals în înscrisuri și a lipit niște lotulețe care nu puteau fi alipite, a luat autorizație pe un procent de ocupare mai mare, a dezmembrat terenurile și a construit pe sută din teren. După ce am câștigat procesul, am dat la executor, executorul i-a pus sechestru pe toate bunurile.

”După aceea, am fost în instanță și am cerut încuviințarea instanței, fiindcă investitorul și-a luat angajamentul că demolează el, ceea ce nu s-a întâmplat. Am mers în instanță și am cerut instanței să demolăm noi, Asociația de proprietari, pe cheltuiala lui. Când a văzut că i-a ajuns cuțitul la os, a început el demolarea săptămâna trecută”, a declarat pentru HotNews.ro Luminița Șandru, unul dintre proprietarii care au luptat în instanță pentru demolarea blocului.

Luminița Șandru povestește că Asociația de Proprietari a obținut încă din 2014 decizia de sistare a lucrărilor până la judecarea procesului de anulare a autorizației. ”El a continuat să ridice blocul. Blocul era în stadiul de subsol/parter când noi am obținut sistarea lucrărilor, dar el a continuat să construiască până a terminat”, povestește Luminița Șandru. Finfalul se poate vedea în clipul de mai jos.