Divorțul anului în fotbalul românesc. Câți bani a primit fosta soție la tribunal

Ionel Ganea, fostul component al Generației de Aur, și soția sa Dana Iaru au trecut prin momente grele în ultima perioadă, trecând printr-un divorț dur și lung, cu multe înfățișări la tribunal.

După aproape 24 de ani de conviețuire împreună, în urma unor neînțelegeri cu nu au putut fi reconciliate, fostul fotbalist, Ionel Ganea și soția sa, Dana Iaru au decis să divorțeze, dar din păcate lucrurile nu au mers cum trebuie, cel puțin așa spune acum fosta soție a fotbalistului. Se pare că decizia de a divorța a fost a Danei Iaru, sătulă de violențele fostului fotbalist,aceasta declarând că Ionel Ganea și-a lăsat pe drumuri copiii și pe ea și că nu-l mai interesa de ce se întâmplă cu ei.

Conform informațiilor, miercuri, 12 august a.c, magistrații de la Judecătoria Făgăraș au dat decizia finală, și în urma acestei decizii fosta soție a primit, după cum declară chiar aceasta, mai mult decât și-a dorit inițial, decizia magistraților luând-o prin suprindere. Decizsia constă într-o pensie viageră de aproximativ 5.000 de lei pe lună, condiționarea fiind că acești bani îi va primi până la momentul unei eventuale recăsătorii sau până unul din cei doi va înceta din viață.

”Ziua de miercuri a fost una dintre cele mai fericite din viața mea. Sunt, în sfârșit, o femeie liberă, îmi pot trăi viața liniștită. Decizia este definitivă și irevocabilă, acel domn nu mai are nicio cale de atac. Nu mă așteptam la o asemenea decizie, aici mă refer la renta pe care o voi primi. Mi se pare un lucru normal ce au decis judecătorii, de bun simț. Timp de 24 de ani, m-am ocupat de casă, de copii, de tot. Este logic să primesc acei bani. Mâine, poimâine, fac 50 de ani, nu o mai pot lua acum de la zero. Din ce am înțeles, acei bani îi voi primi până la o eventuală recăsătorire. Sau până când unul dintre noi va înceta din viață. Sunt fericită și mândră că am avut puterea sa merg până la capăt. Cu domnul nu am vorbit, între noi nu mai există niciun contact. Acum urmează partajul, să vedem ce va fi și acolo „, a declarat Dana Iaru pentru cancan.ro.