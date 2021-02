Divorț șocant în lumea fotbalului. Au dat cărțile pe față acum: ”Nu ne mai înțelegem de ceva timp”

Un nou divorț are loc în lumea fotbalului. Un cuplu tânăr a decis să se despartă după doar trei ani de mariaj. Despre cine este vorba?

Cuplul format din Steliano Filip și Bianca Marina au decis să se despartă. Vestea vine după doar trei ani de mariaj. Fotbalistul s-a căsătorit legal cu soția sa în anul 2017, deși formeaza un cuplu de șapte ani. Ei au împreună o fetiță. Recent, soția sportivului a vorbit despre divorțul dintre ei.

Cei doi formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt tineri, frumosi, au și o fetiță minunată împreună și părea că între ei totul mergea perfect. Însă, în realitate lucrurile nu au stat așa. În ultimele luni lucrurile între cei doi nu mai funcționau, dupa cum declara tânăra.

Soția fotbalistului a decis să vorbească despre situatia dintre ei. Aceasta ar fi fost surprinsă in compania altui bărbat. Bianca a precizat că bărbatul respectiv este un amic și, oricum, între ea și Steliano Filip nu mai este nimic, urmând să divorțeze.

“Noi nu ne mai înțelegem de ceva timp , dar am ales să ținem asta pentru noi. Dacă nu te mai înțelegi și te chinui de ceva vreme , mai bune pui punct. Problema divorțului s-a pus pentru că nu ne mai înțelegem. Nu are legătură cu pozele apărute în presa. Acel bărbat cu care apar în poze e doar un amic. De cinci luni eu și soțul meu avem o relație la distanță. Suntem ok doar pentru fetița noastră”, a declarat Bianca Marina, la Antena Stars.