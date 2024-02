Divorț șoc în showbiz. Milionarul de la Cluj s-a despărțit oficial de femeia cu care a stat 7 ani

Un milionar de la Cluj, cunoscut în showbizul românesc, a dat divorț de partenera lui de viață în decembrie 2023. Informația a ajuns în atenția presei abia acum. Cei doi foști soți, care au împreună și doi copii, au ales să se despartă după șapte ani de mariaj, din cauza unei greșeli comise de ea. Foto

Informația momentului în showbizul românesc: Paszkany Arpad și Anamaria Feher, cunoscută în spațiul public și după porecla Anne, au ales să se despartă anul trecut. Cei doi foști parteneri de viață și-au spus adio după aproape un deceniu în care au trăit împreună, având și doi urmași.

Înainte de a se căsători cu Anamaria Feher, Paszkany Arpad a mai avut o soție. Kinga, fiindcă acesta este numele ei, a ales să se mute în Budapesta, motiv pentru care mariajul lor nu a funcționat. Cu aceasta, milionarul mai are doi copii. Povestea romantică a afaceristului nu s-a oprit în acest punct.

În urmă cu mai mulți ani, milionarul Paszkany Arpad a cunoscut o tânără care i-a furat inima. Pentru ea, s-a mutat în Ungaria. Numele său este Anamaria Feher sau Anne, așa cum i se mai spune.

Anamaria Feher este o fostă dansatoare din trupa cântăreței Andra și este cu 20 de ani mai tânără decât Paszkany Arpad, care are 52 de ani. Aceasta i-a dăruit doi copii fostului patron CFR Cluj, bărbatul având așadar patru urmași, cu tot cu cei din primul său mariaj.

După ce a cunoscut-o pe Anamaria Feher, fostul patron CFR Cluj a fost convins că a descoperit femeia perfectă alături de care să își petreacă toată viața, după cum a declarat pentru presa românească.

„Dragostea la 40 de ani are acelaşi gust ca la 20. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit… 99% consider că am găsit femeia perfectă, femeia potrivită, care îmi luminează viaţa. Succes am avut la toate naţiile şi la toate vârstele. Eu n-am alergat deloc după femei”, a declarat Paszkany Arpad în urmă cu mai mulți ani.