Divorț răsunător în showbiz! Una dintre cele mai cunoscute artiste se desparte de soțul ei, la doar un an de la nuntă

La doar un an de la momentul în care ea și alesul său și-au jurat iubire eternă, una dintre cele mai cunoscute artiste se desparte de soț. Au apărut primele detalii despre divorțul anului în showbiz.

A crescut sub lumina reflectoarelor, cucerind topurile muzicale din întreaga lume cât era încă adolescentă. A fost urmărită de presă întreaga sa viață, fiecare decizie fiind analizată și dezbătută în spațiul public.

A trăit povești de dragoste intens mediatizate, a trecut prin despărțiri dureroase, a devenit mamă, s-a luptat cu problemele psihice, a pierdut controlul asupra vieții sale, familia sa fiind nevoită să intervină pentru a o ajuta să se pună din nou pe picioare.

În ultima perioadă, soarele părea că a răsărit din nou în calea sa. Este sănătoasă, pregătită să își relanseze cariera și simțea din nou fiorii iubirii. Anul trecut, a spus marele DA alesului inimii sale. Din păcate, fericirea în doi nu a durat prea mult.

După 14 luni de căsnicie, Britney Spears și Sam Asghari s-au despărțit. Cântăreața și-a angajat deja o echipă de avocați renumiți de la Hollywood pentru a se ocupa de divorț. Este vorba despre Laura Wasser, cea la care apelează mereu vedetele care trec prin procese de divorț și influentul avocat Mathew Rosengart, un fost procuror federal care a ajutat-o să se elibereze de tutelă, scriu cei de la Variety.

Te-ar putea interesa și: Reacția lui Kate și William, când ar fi auzit de presupusul divorț dintre Meghan și Harry: ”Nu îi interesează”

Britney Spears și Sam Asghari s-au cunoscut în 2016, când bărbatul a apărut într-unul dintre videoclipurile artistei. Cei doi s-au logodit în 2021 și în 2022 s-au căsătorit, la ceremonia organizată în casa vedetei participând nume sonore din showbiz, precum Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore şi Paris Hilton.

În momentul în care a fost cerută în căsătorie, Spears se afla încă sub tutelă.

„Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în faţa judecătorului în iunie 2021.