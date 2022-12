Divorț neașteptat în showbizul românesc. S-au despărțit oficial chiar de Crăciun

Unul dintre cei mai reputați DJ din România trece prin momente dificile, după ce a divorțat de soția lui, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Actul de separare s-a desfăcut, oficial, în preajma sărbătorilor de iarnă. Bruneta îi ceruse divorțul de la începutul lui ianuarie, la doar 3 săptămâni de la cununia civilă.

DJ Morris a divorțat, oficial, de Emilia, femeia alături de care își dorea să-și petreacă tot restul vieții. Pe numele său real, Marius Gelu Iancu, artistul s-a separat oficial de fosta lui soție cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Cei doi s-au căsătorit pe 17 decembrie 2021, iar anul acesta, de Sfântul Ion, la doar trei săptămâni de la cununia civilă, bruneta i-a cerut divorțul DJ-ului. Potrivit zvonurilor ce au circulat prin presă, Emilia i-ar fi fost infidelă cu fostul ei partener, bărbatul alături de care a avut o relație longevivă, de 18 ani de zile.

La începutul anului 2021, DJ Morris vorbea despre cât de îndrăgostit era de viitoarea lui fostă soție. După doar 10 luni de relație, cei doi au decis să scrie următorul capitol al poveștii lor de dragoste, cununându-se în fața ofițerului stării civile.

„Suntem împreună de 10 luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis ă ne căsătorim. Era cazul, oricum, pentru mine să fac și acest pas.

Nu avea rost să mai aștept, mai ales că amândoi știam că suntem potriviți unul pentru celălalt”, declara artistul în februarie 2021.