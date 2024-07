Divorț neașteptat în showbizul din România. Și-au spus adio în mare secret: „Nu am spus nimănui”

O vedetă din România a divorțat în mare secret. S-a aflat abia acum că s-au despărțit de un an. Ce declarații a făcut bruneta focoasă despre fostul ei soț.

În urmă cu doi ani, Ioana Popescu, supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, a crezut că și-a găsit sufletul pereche. Ion Lőrinczi, jucător de fotbal american de naționalitate maghiară, a reușit să o ducă pe vedetă în fața altarului și toată lumea se aștepta să fie fericiți toata viața. Însă, după mai multe despărțiri și împăcări, fosta asistentă TV și soțul ei s-au despărțit.

După ce s-a cumințit, Ioana Popescu și-a găsit liniștea în brațele lui Ion Lőrinczi, fotbalist american de naționalitate maghiară. Cei doi s-au căsătorit în anul 2022, însă mariajul lor a durat puțin. După o serie de certuri, despărțiri și împăcări, cei doi au pus capăt căsniciei lor.

Decizia a fost luată de ceva timp, însă Ioana Popescu nu a spus nimic până acum, sperând la o împăcare cu Ion Lőrinczi. Se pare că bărbatul a fost tot timpul legat de mama unuia dintre copiii lui, motiv pentru care nu au locuit împreună în timpul căsătoriei. În plus, bruneta susține că și-a prins soțul că vorbește cu alte femei, dar și că le trimite bani.

„Da, este adevărat, am divorțat. Nu am vorbit depre asta, deoarece aveam un dubiu, m-am gândit că poate mai există o șansă. Acum s-a terminat, este închisă povestea, divorțul a fost însă amiabil. El de un an de zile nu mai avea nici job. Eu nu am spus nimănui prin ce greutăți am trecut… Fosta soție îi va vinde casa în care el locuiește, va trebui să își găsească în altă parte. De aceea, practic nu am locuit niciodată împreună. El depindea de acea femeie, mama unuia dintre fiii lui.

Eu am reîncălzit ciorba de prea multe ori, nu mai aveam ce să facem, s-au strâns foarte multe probleme. L-am prins vorbind cu altcineva, am primit mesaje. În afară de faptul că vorbea cu respectiva, i-a mai trimis și bani, iar eu aveam datorii la întreținere… De ce să trimiți bani altei femei?! Divorțul a avut loc în urmă cu câteva luni, la notariat.”, a declarat Ioana Popescu pentru Spynews.