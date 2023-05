Divorț bombă între Prințul Harry și Meghan Markle? Cutremur total: ‘A contactat avocații’

Membrii casei regale din Anglia o țin numai într-un scandal. De când regina Elisabeta a decedat, nu mai este liniște în familia regală britanică. Ultimele zvonuri indică un divorț bombă între Prințul Harry și Meghan Markle. Prințul Harry a contactat avocații de divorț.

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi fost la un pas de despărțire, în urmă cu câteva luni, atunci când deja fiul Regelui Charles contactase deja avovații pentru divorț.

Prințul Harry ar fi chemat avocații de divorț „cu câteva luni în urmă”, pentru că avea intenția de a se despărți de Meghan Markle, susție Lady Colin Campbell.

Scriitoarea în vârstă de 73 de ani susține că prințul Harry a petrecut timp singur în două hoteluri, unul lângă casa lui din Montecito și altul din Los Angeles, relatează Scottish Daily Express.

„Se presupune că au existat probleme în căsătorie de ceva vreme. Adică, am auzit din cinci surse absolut de încredere că Harry a sunat la avocați în urmă cu câteva luni”, a spus Lady Campbell, cunoscută și sub numele de Lady C, pentru GB News.