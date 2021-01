Diva din România care petrece în Dubai, 3 zile și 3 nopți, de ziua ei: ”Eu am plătit tot”

Loredana Chivu s-a distrat pe bani grei în Dubai, alături de familie și prieteni. Diva a oferit detalii despre evenimentele fericite din ultima vreme din viața sa, dar și despre posibila relație pe care ar avea-o cu un milionar însurat din Timișoara.

Fosta asistentă TV Loredana Chivu a zburat recent în Emirate pentru a-și serba ziua de naștere alături de oamenii dragi. Pentru a se răsfăța până la capăt, pe timpul șederii ei, vedeta a închiriat un penthouse din centrul Dubaiului, care costă 2.000 de euro pe noapte.

„Sunt în Dubai venită cu prietenele mele, cu fratele meu. Aici îmi serbez ziua, pe care am plătit-o și am asigurat totul pentru mine, pentru prietenii mei, pentru familia mea. Vreau să îmi văd mai departe de vacanța mea din Dubai pentru că mai am multe lucruri de făcut și mult de petrecut”, a spus Loredana Chivu la Antena Stars.