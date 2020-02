Distribuția pe lanț sau cea pe curea? Care e cea mai bună variantă

Așa cum știm, orice automobil are un motor care, printre numeroasele piese componente, funcționează cu ajutorul unei curele sau lanț de distribuție. Ce înseamnă asta? Lanțul sau cureaua de distribuție este piesa componentă a motorului care are rolul de a sincroniza vilbrochenul cu axele cu came.

Care variantă este mai bună: distribuția pe lanț sau pe curea?

Ce este vilbrochen-ul? În vorbirea populară: arbore cotit. Pe scurt, acesta transformă mișcarea rectilinie a pistonului în mișcarea de rotație. Alternativ, vilbrochen-un trasmite mișcarea de rotație la bielă, compresoare cu piston și pompe cu piston.

Încă de la începutul fabricării motoarelor cu ardere internă, acestea au funcționat cu un lanț de distribuție. Așa cum am menționat mai sus, aceasta are rol de sincronizare, iar denumirea derivă din capacitatea lanțului de a distribui rotația de la vilbrochen (arbore cotit) la axele cu came.

Schimbarea distribuției

Câțiva dintre noi am asistat la schimbarea lanțului/curelei de distribuție și probabil am auzit termenul: pune-o la punct! Exact sincronizarea despre care vorbeam a arborelui cotit cu poziția axei cu came într-o poziție care să faciliteze aprinderea.

Un istoric scurt despre aceaste piese ne propulsează în sfera întrebărilor prin avantajele și dezavantajele pe care le oferă. Așadar, în anii 1890, lanțurile formau piesa componentă care asigură distribuția. A fost nevoie de încă 70 de ani ca americanii de la Pontiac să iasă din tipar și să folosească, pentru un motor cu șase cilindri, cureaua de cauciuc în detrimentul lanțului clasic. DE CE? În continuare, vă voi prezenta avantajele și dezavantajele pe care le oferă aceste piese.

1. Avantajele/dezavantajele curelelor de distribuție Financiar vorbind și cel mai important, aceasta este mult mai ieftină decât lanțul. Totuși, lanțul este din inox și de o complexitate amplă față de curea care este o bucată de cauciuc, ce-i drept, bine tratată. De menționat este faptul că lanțul nu necesită înlocuire ca în cazul curelei care se slăbește odată cu trecerea timpului. Zgomotul redus este un alt avantaj al curelelor de distribuție, încat elementele metalice ale motorului (pinioane, role, etc.) nu intra în contact direct cu un alt metal, ca în cazul lanțului, ci învârte ușor rolele cu rulmenți. Altfel, au apărut propulsoare mari, dotate cu 8 sau chiar 12 cilindri, capabile să ofere performanțe ridicate fără vibrații suplimentare la relanti. Mai târziu, în anii 1990, cureaua pierde teren în fața lanțului care a fost bine promovat de brandurile germane, fiind folosit pe toate modelele, inclusiv pe cele de capacitate cilindrică mică.

2. Avantajele/dezavantajele lanțului de distribuție