Dispută dură între cluburile de handbal CSM București și Rapid, după ce Cristina Neagu a fost înjurată de fanii din Giulești. „Și-au dat seama că unii sunt păcălici”

„Scandalul Cristina Neagu” încinge spiritele în handbalul românesc. CSM București a sărit să-și apere jucătoarea, după ce fanii Rapidului au înjurat-o grosolan la meciul din Cupa României, din 22 februarie 2023, din sala Polivalentă, iar conducătorii din Giulești au răspuns rapid.

Meciul de handbal din Cupa României dintre CSM București și Rapid a avut parte de momente îngrozitoare. Fanii din Giulești au înjurat-o pe Cristina Neagu pe toată durata partidei, dar și la interviurile de la final. Liviu Ungureanu, liderul galeriei, a explicat că jucătoarea a acordat mai multe interviuri în care a spus că Rapid este ajutată de Rapid și în plus a fost văzută și la partidele de fotbal ale formației FCSB. Suporterul a declarat pentru playsport.ro că au fost înjurături frumoase.

„CSM București reprezintă un nume sonor al handbalului european, respectat grație evoluțiilor și prestațiilor constant valoroase ale echipei de handbal feminin în Liga Campionilor, lucruri de care s-a mândrit întreaga Românie!

Nu putem însă asista pasiv la o serie de neadevăruri rostite în spațiul public de unii reprezentanți ai clubului Rapid, dar și la comunicatul oficial al FRH, precum și declarația publică a președintelui Constantin Din. CSM București nu a șicanat pe nimeni, nu a incitat pe nimeni și toate aceste remarci aduc atingere suporterilor noștri, care susțin echipa și creează meci de meci, o atmosferă senzațională în Polivalentă.

Mai mult decât atât, conform regulamentelor FRH, clubul vizitator are obligația de a solicita în scris numărul de bilete pe care îl dorește pentru fanii proprii, lucru pe care clubul Rapid nu l-a făcut niciodată (nici pentru meciul de campionat, nici pentru cel din cupă) – dar tocmai pentru că nu am vrut să șicanăm pe nimeni, am pus la dispoziție chiar mai multe bilete decât e prevăzut în regulamentele FRH.

Dacă injuriile rostite de galeria rapidistă ar fi fost în premieră, poate că o astfel de abordare din partea președintelui FRH ar fi putut avea un substrat, dar când se încearcă o anumită cauționare a unor “recidiviști”, considerăm că este prea mult.

“Echipa Primăriei – Rușinea României” – moment în care FRH nu a mai considerat oportun să intervină

Numai în sezonul 2022/23 au existat 4 episoade în care fanii giuleșteni s-au manifestat nesportiv și nu este de uitat faptul că, la partida din Supercupa României (organizator FRH), dincolo de trivialitățile proferate, această “galerie cunoscută și foarte apreciată la nivel european”, a aruncat cu obiecte și lichide în teren, Comisia de Disciplină a FRH amendând comportamentul acesteia.

Doar o săptămână mai târziu, în partida inaugurală a Ligii Florilor, în sala Rapid (organizator CS Rapid București), am asistat la aceleași trivialități, adresate nu doar celei mai valoroase handbaliste a României din toate timpurile – Cristina Neagu – ci și antrenorului Adrian Vasile, dar și la etalarea unui banner imens în care se titra “Echipa Primăriei – Rușinea României” – moment în care FRH nu a mai considerat oportun să intervină, deși imaginea pe care o construiește CSM de aproape 10 ani în Europa este despre performanță și calitate.

Am avut parte de aceleași trivialități adresate jucătoarei în timpul meciului și antrenorului, susține CSM București

În returul de campionat au existat din nou injurii la adresa celor doi – atenție, nu doar Neagu este constant admonestată – comportamente care au continuat și în partida din Cupa României, mai acid ca niciodată, derapaje care nu au ce căuta într-o sală de sport.

Pentru a nu mai aminti că în meciul din sala Rapid, din returul ediției trecute de campionat, am avut parte de aceleași trivialități adresate jucătoarei în timpul meciului și antrenorului chiar în timpul în care acesta oferă declarații mass-media – există suficiente imagini și dovezi.

Vuvuzele, trompete, tobe, muzică, animatori – toate acestea se regăsesc în orice arenă de sport din lume și este aberant să ne declarăm nemulțumiți că “nu se auzea galeria Rapidului”.

Măcar Federația Română de Handbal ar trebui să nu cadă în păcatul acesta și ar trebui să își concentreze eforturile asupra jocului de handbal și a spectacolului din teren, despre care s-a vorbit mult prea puțin și să nu ofere “argumente” volatile și totodată să valideze comportamentele suburbane”, se arată în comunicatul celor de la CSM București.