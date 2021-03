Dispariția bizară a unui cioban din Neamț. Familia îl caută cu disperare de 9 zile

Un tânăr ce lucra la o stână din județul Neamț a plecat în urmă cu nouă zile la Vaslui. Acolo este localitate de domiciliu a bărbatului, însă acesta nu a mai ajuns.

Daniel Scafariu are24 de ani și este din Vaslui. Acesta lucra la o stână din apropierea municipiului Piatra Neamț. În urmă cu nouă zile a plecat spre casă, însă nu a mai ajuns. Este căutat de către familiei și de către autorități. Cazul a fost preluat de către de către Serviciul de Investigații Criminale de la IPJ Neamț, dar și de Poliția municipiului Piatra Neamț. Bărbatul a fost căutat în municipiu dar și în localitățile limitrofe, însă fără nici un rezultat. Oamenii legii fac apel și la populație pentru găsirea tânărului.

Persoana ce a reclamat dispariția tânărului la data menționată în comunicatul de presă este chiar sora bărbatului, Mădălina Aipătioaiei. Aceasta a precizat faptul că fratele ei i-a cerut să vină să-l aducă acasă cu mașina deoarece acesta nu mai dorea să lucreze la stână.

„Nu am găsit maşină să merg după el atunci, iar Daniel a plecat singur spre casă. Când am reclamat dispariţia lui, mi s-a spus că, exact în acea zi, chiar Daniel a sunat la numărul unic de urgenţă 112, că era în Roznov, la o staţie de carburanţi şi nu ştia cum să ajungă la gară. Am fost pusă în legătură cu un poliţist, care mi-a spus că el l-a luat din staţia de carburant şi l-a dus la gară, ca să vină spre casă, dar de atunci nu mai ştiu nimic de el, parcă a intrat în pământ“, a declarat Mădălina Aipătioaei.