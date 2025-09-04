Directoarea creşei în care micuţul Victor a murit înecat rememorează plângând ce s-a întâmplat în minutele tragediei. „Am întrebat unde este”

Directoarea creșei particulare din Timișoara, unde un copil de un an și opt luni și-a pierdut viața după ce a căzut într-un iaz ornamental, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia vine în urma anchetei deschise de autorități, care încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Directoarea creșei din Timișoara, despre minutele în care băiețelul a dispărut

Într-un interviu acordat presei, femeia a rememorat ultimele clipe dinaintea accidentului și a refăcut filmul descoperirii șocante. Directoarea a relatat că, în acea zi, totul părea să decurgă normal atât pentru ea, cât și pentru colega sa de serviciu. Însă, în doar câteva minute, rutina zilnică s-a transformat într-un coșmar.

Declarațiile au un puternic impact emoțional și aduc în prim-plan momentele dramatice în care angajații au realizat că micuțul dispăruse și apoi au găsit trupul neînsuflețit în apă.

„Ne pregăteam pe la 10.30 să ieşim afară cu copiii, printre care şi Victor. Venise fix cu 10 minute înainte să ne pregătim să ieşim afară. Îl preluasem de la tatăl lui. Mi-a întins braţele. Copilul era foarte bucuros când venea la copii (oftează) şi ne pregăteam să ieşim afară. Am ieşit afară, lucrurile au decurs normal. În jurul orei 11.14, am fost să preiau mâncarea, că avem firmă de catering care aduce mâncarea, am venit înapoi. Pe la 11:25, colega mea m-a întrebat dacă mai stăm. Şi am zis că mai stăm cinci minute şi la 11.30 intrăm ca să ne pregătim de masă şi ce avem de făcut. Pe la 11:30, ultima dată când l-am văzut pe băieţel era pe scaun, jucându-se cu un carton în mână. Fix atunci a fost ultima oară când l-am văzut”, povesteşte Crina, directoarea creşei, potrivit Observator News.

Cu lacrimi în ochi, directoarea a rememorat minutele în care a realizat că băiețelul lipsea și starea de șoc trăită în momentul în care Victor a fost găsit fără suflare.

„Apoi, eu am mers în faţă cu o parte din copii. Mergeam în faţă una, în spate una, ca să nu omitem vreun copil. Am mers, le-am dat să mănânce, adică le-am pregătit bolurile, am constatat că nu este Nicole, prima oară. Nicole era în grădină. Am adus-o pe Nicole, apoi am mers la masă cu Nicole, în continuare. Am întrebat-o, Nicole, de ce nu răspunzi, că am strigat-o de o grămadă de ori. Fata a râs, că e copil şi nu ştie despre ce vorbeşti. Am pregătit să vină cu a doua tură şi când să merg cu a doua tură am întrebat unde e Victor? Şi ea mi-a zis că nu ştie şi i-am zis: tu nu ai constatat în sala de joacă că Victor lipseşte, că ai stat cu ei. A zis că ea nu şi-a dat seama că nu e Victor. A durat vreo zece minute până l-a strigat, până l-a căutat şi când, l-a găsit pe băieţel în iaz. Mi-a zis că Victor este vânăt şi că l-a găsit în apă şi a fugit, repede, înapoi. Nimeni nu a ştiut să spună nimic. Eu nu am ştiut nimic, eu am rămas acolo în star de şoc că nu am ştiut ce se întâmplă. Tot întrebam, ce se întâmplă, ce se întâmplă. (plânge) Îmi pare nespus de rău că din cauza neatenţiei mele s-a pierdut un suflet nevinovat. Vă daţi seama, că am o durere în suflet şi vina o să o port mereu că sunt vinovată şi eu. Amândouă eram acolo, amândouă trebuia să fim mai atente. Atât eu, cât şi ea”, povesteşte Crina, directoarea creşei.

Creșa privată unde a murit copilul din Timișoara nu era acreditată de Ministerul Educației

Creșa particulară din Timișoara, unde un copil de un an și opt luni și-a pierdut viața după ce a căzut într-un iaz ornamental, nu figura pe lista unităților acreditate de Ministerul Educației.

„Societatea despre care vorbim nu face parte din lista unităților de învățământ, iar Inspectoratul Școlar Județean nu monitorizează în niciun fel activitatea lor”, a declarat Aura Danielescu, inspector școlar.

Lipsa locurilor în creșele de stat îi determină pe mulți părinți din întreaga țară să apeleze la aceste centre private, care funcționează însă adesea fără a fi integrate în sistemul oficial de educație.

Tragedia este cu atât mai cutremurătoare cu cât băiețelul era copilul mult așteptat al unei familii de IT-iști. Mama sa trecuse prin ani de tratamente și mai multe sarcini pierdute înainte ca visul de a avea un copil să devină realitate.