Dinamo a oficializat cel mai tare transfer de la venirea investitorilor spanioli! Ce salariu uriaş va avea noul jucător

La prima partidă disputată după ce clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, Dinamo a terminat la egalitate cu Hermanstadt, scor 1-1. O partidă care a demonstrat că formaţia pregătită încă de Gheorghe Mulţescu este încă mai aproape de zona de retrogradare. Mai ales ca nivel al jocului. Iar fanii aşteaptă de urgenţă transferuri făcute de noul investitor spaniol. Vlad Achim, fost jucător la Viitorul, a fost prima achiziţie făcută de iberici. Acesta a venit din postură de jucător liber de contract şi a fost titular duminică. În plus, la echipă au revenit şase jucători care erau împrumutaţi.

Janusz Gol a fost căpitan la Cracovia, dar polonezii l-au îndepărtat pentru că nu a acceptat diminuarea contractului

Dar cea mai importantă mutare realizată de Dinamo până acum în perioada de mercato a fost oficializată azi. Polonezul Janusz Gol, 34 de ani, a semnat un contract valabil pe două sezoane, din postura de jucător liber de contract. Acesta evoluează pe postul de mijlocaş central şi va avea cel mai mare salariu din întreg lotul lui Dinamo. 15.000 de euro pe lună va câştiga Janusz Gol la Dinamo şi îl depăşeşte la acest capitol pe Diego Fabbrini, care are 14.000.

Janusz Gol are un CV impresionant, care include şi opt selecţii pentru naţionala Poloniei. Până în luna februarie, la izbucnirea pandemiei de coronavirus, Gol a fost căpitan la Cracovia. Echipa la care evoluează şi fostul dinamovist Sergiu Hanca, deţinătoarea Cupei Poloniei. Mijlocaşul a refuzat diminuarea contractului pe care îl avea la Cracovia, o măsură care le fusese promisă tuturor jucătorilor. Iar conducerea clubului a decis să se despartă de el. Aşa a putut fi adus la Dinamo din postura de jucător liber de contract.

„E cel mai bun mijlocaș central alături de care am jucat vreodată. Profesionist 100%, are forță, inteligență, viziune în joc. Tot ce îi trebuie unui mijlocaș, un număr 6 sau 8. E un lider în teren, mereu vorbește, implicat la antrenamente și meciuri, indiferent că-s amicale sau oficiale. E mai bine fizic și mental decât un fotbalist de 20, chiar dacă are 34. Și știu ce vorbesc, credeți-mă. Nu l-am văzut niciodată obosit.