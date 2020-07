Dinamo a fost învinsă şi de Viitorul şi rămâne pe ultimul loc în Liga 1

Continuă rezultatele dezastruoase pentru Dinamo, care a fost învinsă pe terenul celor de la Viitorul, scor 0-1, şi a ajuns la cinic înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate în faza play-out a Ligii 1. După acest rezultat, formaţia pregătită de Adrian Mihalcea rămâne pe ultimul loc în clasament, iar retrogradarea este o ameninţare din ce în ce mai serioasă. Singurul gol al partidei a fost marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 17, după un corner executat de Ciobanu.

Dinamo este pe ultimul loc în Liga 1, iar etapa viitoare joacă pe terenul celor de la Academica Clinceni

Dinamo are doar 17 puncte şi este la egalitate cu echipa de pe locul 13, Chindia. Formaţia din Târgovişte are un golaveraj mai bun, dar şi un meci în plus disputat. Poli Iaşi, echipa de pe locul 12, care ar asigura prezenţa la un baraj pentru evitarea retrogradării, are 18 puncte dar şi două meciuri în plus disputate. Dinamo a avut două meciuri amânate, cu Hermannstadt şi Chindia, după ce magazionerul clubului a fost diagnosticat cu COVID-19.

Dinamo are o partidă complicată şi foarte importantă în următoarea rundă, duminică, de la ora 17:00, pe terenul celor de la Academica Clinceni. Ilfovenii sunt în mare formă, cu patru victorii consecutive în play-out. Academica are 26 de puncte în clasament în acest moment. Echipa de pe locul 11, ultimul care asigură rămânerea în primul eşalon fără să fie nevoie de un baraj, este Hermannstadt, care are 21 de puncte şi un meci în plus disputat faţă de Dinamo.

După acest nou eşec suferit de Dinamo, Adrian Mihalcea este în pericol de a fi demis. Viorel Moldovan, liber de contract, ar putea fi o variantă pentru banca tehnică a „câinilor”. De partea cealaltă, Viitorul rămâne liderul din play-out, cu 34 de puncte, şapte mai multe decât a doua clasată, FC Voluntari. Cele două echipe se vor înfrunta chiar în următoarea rundă, pe terenul celor de la Voluntari.