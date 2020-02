Din ce mai face bani Simona Halep, după ce e campioană la Dubai. A dat lovitura pe toate planurile

Simona Halep a susținut aseară un meci contra Elenei Rybakina, în marea finală de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Astfel că, după meci, jucătoarea de tenis româncă a ridcat pentru a doua oară trofeul de la prestigiosul turneu Premier din Emiratele Arabe unite, după o victorie din urmă cu cinci ani.

Simona Halep a reușit să se impună în setul decisiv după un meci ca la carte. Românca noastră a câștigat la tie-breake 7-6 (7-5), impunându-se pentru a doua oară la Dubai.

Victorie la Dubai pentru Simona Halep

Sportiva româncă a ieșit victorioasă ieri, la Turneul din Dubai.

„A fost o performanţă deosebită săptămâna aceasta, ţinând cont că am venit aici puţin accidentată. Dacă cineva mi-ar fi spus că am să câştig turneul acesta, aş fi avut un mic dubiu pentru că nu prea m-am antrenat înainte de turneu. A fost un pic cu teamă, dar atunci când te gândeşti doar să joci şi să te bucuri de tenis îţi merge treaba mult mai bine.

Am descoperit că iubesc să joc tenis, am descoperit că rezultatele nu mai contează, ci doar dorinţa de a juca fiecare meci şi de a mă lupta pentru fiecare minge. 2020 este un an deosebit, nu ştiu ce va urma, dar până acum este extraordinar”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep a plecat acasă cu marele premiu, cu o valoare totală de 696.860 de dolari, pe lângă cei acumulați deja în competiție. Astfel că, turneul din Dubai a avut premii totale în valoare de 2.643.670 de dolari.

Din ce mai face bani Simona Halep

Însă veștile bune se opresc aici pentru campioana noastră, iar câștigurile nu vin, aparent, doar din tenis. Prin intermediul firmei sale, aceasta tocmai a terminat de construit un bloc de apartamente în Mamaia Nord, la intrarea în Năvodari, pe strada Lotus, potrivit surselor Impact.ro.

Potrivit informațiilor care se regăsesc până acum referitoare la prețuri, cel mai ieftin apartament ar fi de 69.000 de euro, iar cel scurt, adică penthous-ul de la ultimul etaj ajunge să coste 200.000 euro. Acesta este cel de-al patrulea imobil de locuințe de lux construit de firma Simonei Halep, numită, New Concept Mod SRL, care a ajuns la un profit net de 3 milioane de lei în 2018 (ultimul an pentru care există date financiare disponibile raportate la Ministerul Finanțelor), și dublu comparativ cu 2017.