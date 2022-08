Din ce mai face bani Daniela Crudu de când nu mai apare la TV. Suma uriaşă pe care o primeşte de la o casă de pariuri EXCLUSIV

Fosta asistentă tv o duce cât se poate de bine pe plan profesional și nu are niciun motiv să-și mai dorească să fie lipită de vreun platou tv. Pe lângă alte contracte pe care le are, Daniela Crudu a devenit imaginea unui atelier de personalizări auto, unde Tzancă Uraganu a fost să-și tuneze recent mașina. Altfel, contractul cu casa de pariuri cu sediul în Rusia, pe care-l are încă din 2019 s-a prelungit din nou, semn că reprezentanții acesteia sunt extrem de mulțumiți de serviciile sale.

Cum face bani Daniela Crudu: ce proiecte are?

Daniela Crudu, fosta asistentă tv, a dispărut de ceva timp din lumina reflectoarelor, dar nici nu are motive să-și dorească să se întoarcă pe micul ecran.

Programul său flexibil, care nu o ține legată de vreun loc anume de muncă, îi permite să accepte cam orice contract sau job ce i se oferă.

Bruneta a devenit și imaginea unui atelier de personalizări auto, pentru care face ședințe foto atunci când i se solicită, atelier la care Tzancă Uraganu a fost recent să-și tuneze mașina.

Contracte de imagine cu saloane de înfrumusețare și branduri de băuturi alcoolice

Alte firme care caută colaborarea cu Daniela Crudu sunt clinicilele de înfrumusețare, dar și brandurile de haine sau cele de băuturi alcoolice. Asta pentru că bruneta nu s-a ferit să recunoască faptul că nu de puține ori s-a „dres” și cu un păhărel de tărie. Fosta asistentă tv are în derulare și un contract de imagine cu un brand de vodcă.

„Dacă te trezești luni dimineața cu vodka în patul tău, s-ar putea să fii în rai”, spunea bruneta într-unul din spoturile publicitare în care această e îmbrăcată sumar, acoperită fiind de sticlele pline cu băutură.

Cruduța a filmat unul dintre ultimele clipuri pentru acest brand într-o herghelie. Ea a fost încântată să meargă în acel loc mai ales că, potrivit spuselor sale, îi plac caii și știe să călărească. ”Știu să călăresc, îmi place, de mică am învățat”, a dezvăluit aceasta, recent, pentru impact.ro.

MC în cluburi sau cazinouri

Totodată, bruneta nu a dus lipsă de joburi ca MC, fie în cazinouri sau în cluburi din capitală sau de pe litoral. Cruduța știe cum să întrețină atmosfera, iar patronii sunt foarte mulțumiți de servicile sale, motiv penru care nu de puține ori apelează la aceasta, onorariul său fiind de o mie de euro. Mai puțin cunoscut este însă faptul că bruneta are în program și show-uri erotice, prețul de pornire fiind de 2500 de euro, pentru a accepta un astfel de job.

„Am contracte de imagine. Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc”, ne spunea Cruduța, vedeta care a participat la Burlăcița, a fost la Survivor, și a devenit cunoscută ca asistentă tv la o emisiune de maximă audiență la acea vreme, moderată de Dan Capatos.

De trei ani, sub contract cu o casă de pariuri cu sediul în Rusia

Contractul său cel mai de durată și cel mai bănos rămâne însă acela pentru casa de pariuri, cu sediul în Rusia, a cărei imagine o reprezintă în România.

Ea a început colaborarea cu aceasta încă din anul 2019, și încasează, lunar, în jur de 8.000 de euro, cam trei sferturi din veniturile sale.

Reprezentanții respectivei case de pariuri au fost extrem de mulțumiți de prestația și seriozitatea sa, astfel că i-au prelungit contractul, de la an la an.