Din ce își câștigă Lavinia Pîrva banii în vreme de pandemie. Soția lui Ștefan Bănică Jr. le-a dat vestea cea bună fanilor

Lavinia Pîrva nu stă degeaba la vreme de pandemie. Aceasta s-a reprofilat. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a deschis un business în online, și anume, un magazin de haine online.

Lavinia Pîrva are acum un business în online. Aceasta vinde haine de damă, de la bluze, la topuri și pijamale.

”Fiind atasata de outfit-urile confortabile și de calitate, simtindu-ma comod invaluita in tesaturi delicate din bumbac, am ales sa construiesc o linie vestimentara versatilă, practica si îndrăzneața totodată. Și pentru ca mereu am simțit ca frumusețea înseamnă simplitate, aceasta linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea și bunul gust.

Pentru ca ma consider o persoana pretentioasa in ceea ce priveste vestimentatia mea, nu mi a fost facil sa gasesc articole vestimentare cu care sa rezonez zilnic! Astfel, am inceput sa caut un atelier de croitorie! Imediat ce am pasit in atelierul Alide Tailoring, am stiut ca voi rezona cu echipa. Astfel, am conceput prima colectie a brand ului Lavinia Shop! So, less is more, now!”, se menționează pe site-ul Laviniei Pîrva.