Ștefan Bănică jr. îi dă replica Andreei Marin?! Ce a decis, alături de Lavinia Pîrva, după declarațiile vedetei

Ștefan Bănică este pe cale de a face noi mutări în viața sa, după ce fosta nevastă, Andreea Marin, l-a readus indirect în atenția presei mondene pe subiectul violenței domestice. Dacă acuzațiile ar fi adevărate, precum susțineau apropiații cuplului Marin-Bănică, atunci pare-se că prezentul îl înfățișează pe artist mai bun și preocupat de schimbări în folosul familiei.

În 2013, despărțirea dintre Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. ținea prima pagină a ziarelor și deschidea jurnalele televiziunilor din România. Atunci, protagoniștii locuiau într-o vilă care a rămas artistului după divorț. Este casa în care el locuiește în prezent cu actuala soție, cântăreața Lavinia Pîrva. Deși peste separare au trecut mulți ani, iar fiecare se află pe propria potecă, starul rock pare că vrea ca din 2021 încolo să nu mai aibă legătură cu trecutul.

În urmă cu câteva zile, solistul, împreună cu fiul cel mic, Alexandru, și Lavinia, au fost surprinși de fotoreporterii CanCan în parcarea unui complex rezidențial din Capitală, cel mai probabil așteptând nerăbdători un agent imobiliar. Cei doi l-au urmat pe respectivul bărbat în unul dintre blocurile complexului, unde se presupune că au vizionat mai multe apartamente.

Andreea Marin a vorbit recent despre violența domestică, într-un interviu pentru Canal 33. Zâna surprizelor, model și reper pentru multe femei din țara noastră, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul său, sfătuind femeile abuzate să părăsească aceste contexte abuzive.

„Nu sunt de acord că trebuie să stai cu un om bun, rău, care te umileşte, care te loveşte… Nu cred în aşa ceva. De asta violenta ajunge prea departe. Dacă ajung în punctul în care nu mă mai simt protejată, dacă relaţia nu mă mai face să mă simt bine, respectată, atunci relaţia nu îşi mai îndeplineşte rolul. Nu poţi să clădeşti ceva dacă lipseşte încrederea”, a declarat prezentatoarea TVR.

„El, ca să îmi răspundă mie, a făcut interviul ăla în care şi-a băgat familia în faţă. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. Sunt amănunte nesemnificative. Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund”, povestea Sabin Ivanof.