Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii

Mușchiul poate fi o adevărată bătaie de cap pentru cei care își doresc un gazon uniform și sănătos. Se strecoară printre firele de iarbă, transformând treptat suprafața într-una neuniformă și plină de pete inestetice.

Mușchiul strică aspectul grădinii

Un gazon verde și des este, pentru mulți pasionați de grădinărit, mândria curții. Însă atunci când mușchiul începe să se extindă, aspectul îngrijit dispare rapid. În timp ce unii grădinari acceptă prezența lui datorită beneficiilor pentru mediu, precum captarea dioxidului de carbon, adăpostirea insectelor și protejarea solului de uscăciune, alții îl consideră un dăunător care strică estetica grădinii.

În magazinele de profil există numeroase soluții chimice care promit să elimine mușchiul, însă acestea vin la pachet cu un risc major: pot afecta albinele, râmele și alte viețuitoare folositoare solului.

Detergentul de vase face minuni

Pentru a evita aceste efecte nedorite, specialiștii în grădinărit recomandă o metodă mai prietenoasă și extrem de simplă: folosirea lichidului de vase obișnuit.

Un strop de detergent diluat în apă, pulverizat peste zonele cu mușchi, poate ajuta la îndepărtarea lui fără a afecta ecosistemul din jur. Deși experții britanici au menționat celebrul brand Fairy, au recunoscut că de fapt orice marcă disponibilă în gospodărie poate fi folosită cu succes.