Din ce face mulți bani Cristina Șișcanu. Mădălin Ionescu a recunoscut că soția lui câștigă mai mult decât el

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul din cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt prezenți de ani buni în vizorul românilor, iar majoritatea fanilor se întreabă din ce face bani fosta concurentă de la emisiunea ,,Bravo, ai stil”. Chiar fostul prezentator de televiziune a recunoscut cu ce se ocupă soția sa. Bărbatul a mărturisit și faptul că femeia câștigă mult mai mult decât el.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul din cele mai longevive și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei mai mulți români îl cunosc pe bărbat din perioada în care era prezentator TV. Acesta a dirijat emisiunile ,,Acces Direct” sau ,,Wowbiz”.

Cel din urmă a decis să se retragă din lumina reflectoarelor după ce a gustat succesul și să nu se mai ocupe de proiecte de televiziune. Acum, Mădălin Ionescu a recunoscut că soția sa câștigă mai mulți bani decât el. Partenera sa de viață a participat la mai multe emisiuni de tip concurs, iar în urmă cu ceva timp a avut propria emisiune la Metropola TV.

Femeia nu se poate plânge nici acum de proiecte. Mai exact, chiar soțul ei a mărturisit că aceasta aduce mai mulți bani în casă și că are o mulțime de colaborări plătite. De asemenea, cea din urmă deține și o firmă.

„În afară de emisiune? Ți se pare puțin? Nici eu, nici ea nu am avut ”norocul” unor colaborări ușoare, în care să mergem la televiziune cu o oră înainte de emisiune și să intrăm fresh în televiziune. Am muncit pe rupte. Ea, însă, are și o firmă. Colaborările/afacerile derulate prin firmă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. În acest moment, cred că se descurcă mai bine decât mine din punct de vedere financiar”, a scris Mădălin Ionescu, pe pagina personală de Instagram.