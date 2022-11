Din ce fac Anca Serea şi Adi Sînă bani frumoşi. Cei doi soţi au recunoscut: „Avem niște produse senzaționale”

Anca Serea și Adi Sînă formează unul din cele mai cunoscute și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o familie mare, iar majoritatea românilor se întreabă cum reușesc să producă atât de mulți bani pentru ca micuților să nu le lipsească nimic. Cei doi soți au ales să fie transparenți și să ofere câteva detalii despre acest aspect. „Avem niște produse senzaționale”, au susținut vedetele.

Cei doi au fost foarte transparenți și au venit acum cu detalii despre afacerea cu care au dat lovitura. Mai exact, vedetele au pus bazele unei afaceri cu produse cosmetice 100% organice.

Intenția lor nu a fost de la început să își rotunjească veniturile, ci doar să realizeze produse cosmetice de calitate. Lucrurile s-au schimbat acum, iar pentru soți proiectul a ajuns pe primul plan.

Fostul component al trupei Akcent a mărturisit că se mândrește cu un produs special care a căpătat și destul de multă popularitate în ultimul timp. Mai mult decât atât, el l-a numit ,produsul cheie’ din catalogul lor.

De asemenea, în timpul acesta, au mai fost dezvoltate și alte produse. Ultima colecția a fost realizată cu ajutorul unui producător italian care are o cultură de aloe vera organică.

Adi Sînă: Facem bine. Într-adevăr, de când nu ne-am mai văzut și de când nu am mai vorbit, am lansat câteva produse cheie în portofoliul nostru și avem, spre exemplu, o apă de bronzat, senzațională.

Anca Serea: Un produs organic și suntem foarte mândri.

Adi: E un produs care a căpătat destul de multă popularitate și chiar putem spune că este un produs „cheie” în catalogul nostru. Între timp, am dezvoltat și alte produse. Spre exemplu, am lansat colecția „Serea organic”.

Am făcut această colecție cu un producător italian care are cultură de aloe vera organică și de măslini. Avem niște produse senzaționale. Am făcut două produse în colecția „Serea organic”. Un ser cu hialuronic și o cremă hidratantă cu aloe vera organică și cu măslini, cu hialuronic, cu moleculă mică, au susținut cei doi în cadrul unui interviu pentru ego.ro.