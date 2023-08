Din ce este făcut iaurtul din comerţ. Ingredientul care trebuie să te pună pe gânduri

Românii consumă cu încredere iaurt din magazine crezând că este sănătos, însă potrivit ultimelor studii nici acest produs alimentar nu este așa cum ar trebui să fie. Așadar, astăzi vă spunem din ce este făcut iaurtul din comerţ. Care este ingredientul care trebuie să te pună pe gânduri atunci când vrei să-l cumperi.

Conform unui studiu realizat de Asociaţia Pro Consumatorilor, unul din 10 tipuri de iaurt este fabricat 100% din lapte românesc şi două din 10 conţin adaosuri proteice.

În plus, 9 din 10 tipuri de iaurt sunt fabricate din lapte standardizat. Acesta este un lapte prelucrat agresiv, asupra căruia agentul economic aplică anumite procese precum extracţia grăsimilor sau adăugarea unor concentrate proteice, lapte praf ori grăsimi.

Asociaţia Pro Consumatori a verificat etichetele iaurturilor care ajung pe mesele românilor, în contextul în care acestea se află în topul preferinţelor consumatorilor. Mai exact, Asociaţia Pro Consumatori a cumpărat 45 de tipuri de iaurt din magazine, acestea cântărind între 100 şi 300 de grame.

Singurul iaurt 100% produs românesc este, conform etichetei, iaurtul de la Lăptăria cu Caimac. În ceea ce priveşte iaurtul grecesc Olympus, documentul notează că el conţine foarte multă smântână.

„Întrebarea firească pe care ne-o punem este aceasta: până la urmă este iaurt sau este smântână? Totodată, consumatorii trebuie să fie atenţi la lista de ingrediente. Nu recomandăm iaurturile care, ca ingrediente, în afara de lapte, conţin şi proteine din lapte sau grăsime din lapte. Aceste ingrediente arată faptul că acel produs este, să spunem aşa, denaturat, adică se îndepărtează foarte mult de reţeta iaurtului clasic. Iaurtul are doar două ingrediente: lapte şi culturi lactice vii, nicidecum adaosuri sub formă de proteine, sub formă de grăsimi, sub formă de smântântă”, a mai spus preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori.