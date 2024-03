Din câți bani pot trăi vedetele din România la pensie: ”Prețuri nesimțite!”. Cerințele excentricului milionar Cristian Țânțăreanu EXCLUSIV

Pensiile românilor au mai crescut un pic de la 1 ianuarie 2024, cea minimă fiind de 1.281 de lei. Nume grele din lumea artistică, cum ar fi Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu, susțin, exclusiv pentru Playtech Știri, că fără suma de 4.000 de lei nu poți trăi decent în România.

I-am cerut părerea și excentricului milionar Cristian Țânțăreanu, la rândul său pensionar. Omul de afaceri propune o viață socială mai bună, un pic de răsfăț pentru cei ieșiți din câmpul muncii.

Elena Merișoreanu (77 de ani), solista de muzică populară care a recunoscut că încasează lunar o pensie de 5.000 de lei, este de părere că banii și-au pierdut valoarea și că, dacă înainte cumpăra un coș plin cu mâncare cu 500 de lei, acum, din acești bani, nu mai cumpără mare lucru.

Gheorghe Turda (76 de ani), solistul cu pensie de 9.000 de lei, cea mai mare din showbiz, a luat atitudine la aflarea veștii că sunt colegi de breaslă cu pensii foarte mici, de nici 2.000 de lei, după atâția ani de muncă.

”Am acești bani pentru că am peste 55 de ani de muncă la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. În plus, am fost șeful Ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Cât ar trebui să primească lunar un pensionar artist? Consider că pensia oricui român ar trebui să fie de 4.000 sau de 5.000 de lei ca să poată trăi decent. Însă, după cum se știe, și salariile sunt mici în România, așa că nu prea ai cum să primești pensie de 5.000 de lei.

Nu toți artiștii care iese la pensie mai au contracte plătite. Unii sunt invitați pe la televizor, fără să primească nimic, așa că au nevoie de o pensie bună”, susține Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru Playtech Știri.