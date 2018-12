Digi Mobil 5G: ce români vor avea acces la revoluția internetului mobil

Digi Mobil a vorbit, în 2018, e rețeaua 5G. Acum știm și în ce orașe o să fie deschis internetul de mare viteză în primă fază.

Digi Mobil e cel mai nou operator din România care să anunțe acest pas. Partenerul e Ericsson. 5G a devenit o cursă din care RCS-RDS prin Digi Mobil nu vrea să lipsească. Anunțul oficial despre ce va face propriu-zis a venit la aproape trei luni după ce Orange a declarat că România e printre țările în care va testa noua tehnologie în acest an.

Totuși, încă din noiembrie 2017, grupul Digi | RCS-RDS din care face parte Digi Mobil a anunțat că va fi în parteneriat cu Ericsson pentru echipamente de rețelistică. Această companie era cândva un jucător global pe zona asta, dar a pierdut de la an la an poziția și a ajuns să fie în umbra dezvoltării tehnologice. Acum are o șansă de-a crește pe piața din România.

În ceea ce privește primele orașe în care rețeaua viitorului de la Digi Mobil va fi disponibilă, evident, București e primul. Accesul va fi apoi extins în Cluj, Iași și Timișoara. Deocamdată, ordinea nu e clară, dar e cert că vom discuta despre 5G în Capitală înainte de alte orașe.

În ceea ce privește piața pe care Digi Mobil încearcă să concureze, un raport realizat de Ericsson în 2017 arăta că, în România, digitalizarea industriilor va genera un venit potenţial pentru jucătorii din industria IT&C de 8,4 miliarde de dolari până în 2026. Dintre aceştia, 3,2 miliarde dolari vor reprezenta venituri generate de tehnologia 5G.

Digi Mobil, în ultimul an, a reușit să mai reducă din handicapul față de operatorii mai mari.

A reușit să aducă mai repede telefoane de top, încă are cei mai mulți clienți câștigați prin portare față de alți operatori, dar încă nu are puterea economică și infrastructura ca să concureze propriu-zis. Sigur, în orașe nu-i o problemă. De aceea are nevoie de 5G, e ca o aliniere cu tendința din piață și o poziționare în primul val.