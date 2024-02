Diferențele dintre telemea și cașcaval. Care este mai sănătoasă, de fapt, Mihaela Bilic a dat răspunsul

Dacă și ție îți plac brânzeturile, nu te învinovățim. Mulți români sunt fani ai acestora, însă nu știu cum să aleagă produsul cel mai potrivit pentru a încuraja sănătatea în organism. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care sunt diferențele dintre telemea și cașcaval. Detaliile de care trebuie să ții cont.

Câți litri de lapte se folosesc la prepararea brânzeturilor

Dacă ai analizat vreodată procesul de preparare a brânzeturilor, sigur ai observat că ele reprezintă, de fapt, concentrate din lapte. Pentru 1 kilogram de brânză se folosesc 4-5 litri de lapte. Pentru 1 kilogram de cașcaval se folosesc 6-7 litri de lapte. Chiar dacă nu par, aceste produse sunt grase.

Brânzeturile sunt produse grase, în jur de 25% din compoziția lor fiind reprezentată de grăsime. Mulți sunt tentați să creadă că brânzeturile de la țară, cum ar fi telemeaua sau cașul, sunt mai puțin periculoase pentru sănătate în comparație cu cele din supermarket, cum ar fi cașcavalul.

Care sunt diferențele dintre telemea și cașcaval

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că, în realitate, telemeaua și cașcavalul au unele proprietăți comune. Atât una, cât și cealaltă sunt la fel de periculoase pentru siluetă. Ca volum, produsele se vând de obicei în cantitatea de 350 grame. Ambele brânzeturi au calorii în compoziție.

Diferența dintre telemea și cașcaval este că cel dintâi produs are mai puține calorii decât primul. Telemeaua are 260 calorii la 100 de grame, în timp ce cașcavalul are 325 calorii la 100 de grame. Acest detaliu nu este însă relevant când ne așezăm la masă. Iată de ce!

Cum consumăm aceeași cantitate de calorii, de fapt

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că, atunci când servim masa, avem tendința de a tăia o felie mai mare de telemea decât cea de cașcaval. Așa se face că, în ciuda faptului că telemeaua are calorii mai puține, consumatorii ajung să mănânce la fel de multe calorii ca și când ar mânca doar cașcaval.

Pentru a fi echilibrați când vine vorba despre caloriile unui produs alimentar, este nevoie să fim atenți la porții. Porția corectă este de 40-50 grame de telemea și 30-40 grame de cașcaval. Cât înseamnă aceste cantități, de fapt? Cam 2-3 degete de brânzeturi.

Câte proteine conține telemeaua în comparație cu cașcavalul

Telemeaua și cașcavalul au, așadar, un conținut de grăsime aproape identic. O diferență relevantă în acest sens este că al doilea produs prezintă mai multe calorii și este, totodată, mai concentrat în proteine, adică prezintă proteine într-un procent de 25% față de telemea, care are 15% proteine.

