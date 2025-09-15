Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
15 sept. 2025 | 21:13
de Filon Stan

​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune

Sănătate
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Diferenta dintre ghimbir si turmeric

Ghimbirul și turmericul sunt două plante des folosite atât în bucătărie, cât și în medicina tradițională. Ambele fac parte din familia Zingiberaceae și sunt apreciate pentru proprietățile lor benefice asupra sănătății. Deși seamănă la prima vedere, fiecare are caracteristici distincte, iar utilizările lor diferă.

Cum recunoști ghimbirul

Ghimbirul (Zingiber officinale) este o rădăcină cu coajă bej-deschis și interior gălbui, având o textură fibroasă. Gustul său este picant, ușor dulceag și intens aromat. Se găsește proaspăt, dar și sub formă de pulbere, ceai sau suplimente.

Utilizare culinară: ghimbirul este folosit în ceaiuri, supe, deserturi sau preparate asiatice, oferind un gust condimentat și revigorant.

Beneficii pentru sănătate: ajută la digestie, combate greața, are efect antiinflamator și poate susține sistemul imunitar. Este des recomandat și împotriva răcelilor.

Cum recunoști turmericul

Turmericul (Curcuma longa) are un rizom mai subțire, cu coajă maro-portocalie și un interior intens portocaliu. Pulberea de turmeric este ușor de recunoscut datorită culorii galben-aurii, care se folosește și ca ingredient pentru colorarea naturală a mâncărurilor. Gustul său este mai amar și piperat decât cel al ghimbirului.

Utilizare culinară: turmericul este un ingredient de bază în curry și alte mâncăruri asiatice și orientale. Este adesea folosit pentru a da culoare și aromă orezului, supelor sau sosurilor.
Beneficii pentru sănătate: principalul său compus activ, curcumina, are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Este studiat pentru efectele sale în menținerea sănătății ficatului, articulatiilor și pentru susținerea imunității.

Care este mai bun?

Răspunsul depinde de nevoi:

  • Dacă ai probleme digestive sau cauți un tonic natural pentru imunitate și energie, ghimbirul este o alegere potrivită.
  • Dacă vrei să reduci inflamațiile pe termen lung și să beneficiezi de un antioxidant puternic, turmericul este mai eficient.

Specialiștii recomandă adesea combinarea turmericului cu piper negru, pentru a crește absorbția curcuminei în organism.

Deși fac parte din aceeași familie și sunt adesea confundate, ghimbirul și turmericul se diferențiază prin culoare, gust și efecte asupra sănătății. În loc să le comparăm, cel mai bine este să le integrăm pe amândouă în alimentație, pentru un plus de savoare și beneficii naturale.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Sfaturi Culinare
acum 48 de minute
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Monden
acum 2 ore
7 plante pe care nu trebuie să le tai deloc toamna. Greșeala pe care o fac mulți grădinari
7 plante pe care nu trebuie să le tai deloc toamna. Greșeala pe care o fac mulți grădinari
Sfaturi pentru grădinari
acum 4 ore
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani
Horoscop
acum 9 ore
Parteneri
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Click.ro
Schimbări majore privind Schengen! Măsura intră în vigoare în România din octombrie
Mediaflux
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Digi24
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro