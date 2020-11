Dieta cu merdenele. Un celebru nutriționist a apelat la ea. Cum funcționează de fapt

Pentru cei mai pofticioși și în special pentru cei care preferă gustul copilăriei pe care-l au merdenelele iese la rampă o dietă cu acest produs în prim-plan. Cum funcționează aceasta și ce nutriționist o recomandă?

Dieta cu merdenele. Un medic nutriționist o recomandă

Mihaela Bilic a inventat în urmă cu câțiva ani o dietă care e perfectă pentru cei mai pofticioși dintre cei care doresc totuși să-și schimbe alimentația. Stilul diferit propus de nutriționist a stârnit multe controverse. Atunci când ne gândim la dietă cu toții avem în minte nevoia de schimbare, iar cum schimbarea înseamnă frica de eșec și nesiguranță, omul de asta se sperie în realitate. La suprafață, vorbim de teama de a renunța la plăcerile noastre culinare. Mihaela Bilic a propus o altă alternativă și a adus o strălucire în mintea oamenilor care vizualizau doar salate seci și mâncăruri cumpătate când se gândeau la o dietă. Unul din cei mai cunoscuți nutriționiști din România a mărturisit în cadrul unui interviu pentru publicația life.ro care sunt beneficiile dietei sale speciale și cum funcționează mai exact aceasta. Totul ține de strictețea și cumpătarea cu care poate face un om lucrurile. Dieta cu merdenele e o aducere aminte a controlului total pe care-l are oricine asupra propriei minți și asupra propriului corp.

„Am ţinut toate combinaţiile, toate dietele care mai de care mai extreme, cu număr de calorii sau cu aliment unic. Toate invenţiile. Tot ce am auzit, am incercat să văd ce funcţionează mai bine inclusiv păstrând alimentele care îmi plăceau mie. De exemplu, pe vremuri, îmi plăceau dulciurile şi am ţinut cură de slăbire cu îngheţată Când îmi plăcea patiseria, am inventat cura de slăbire cu merdenele”, a detaliat specialistul.