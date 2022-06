Dieta cu care Monica Tatoiu a slăbit câte un kilogram pe zi. Alimentele pe care le-a consumat

Dieta cu care Monica Tatoiu a slăbit câte un kilogram pe zi. La vârsta de 64 de ani, Monica Tatoiu are o siluetă suplă și ori de câte ori are probleme cu kilogramele în plus, ea apelează la un anumit regim alimentar pentru a-și reveni rapid la greutatea dorită. Despre ce dietă este vorba, mai exact.

Monica Tatoiu a dezvăluit care este dieta care o ajută să slăbească un kilogram pe zi. Vedeta se bazează pe regimul hipcaloric, unul care nu este indicat de urmat pe termen lung și nici nu se recomandă persoanelor care nu au o stare de sănătate optimă.

„Dieta Balerinei este un regim de slăbit este o dietă hipocalorică cu rezultat sigure, însă nu este o dietă pe care să o umezi pe termen lung și nici nu este una care să fie ținută de cineva care nu are o stare de sănătate optimă”, a spus femeia de afaceri. „În primele două zile te doare capul, pentru că elimini foarte mult. Se ţine patru zile. Slăbeşti patru kilograme garantat, indiferent de vârstă… Se mănâncă din 2 în 2 ore, de la 08.00 la 20.00 şi se ţine 4 zile“, a spus Monica Tatoiu la „Teo Show”, dând şi schema de regim.

De menționat este că în timpul dietei hipocalorice, foarte important este consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi și să se urmeze următorul program de masă:

08.00 – un ou fiert tare

10.00 – un ceai laxativ

12.00 – un pumn de stafide

14.00 – 100 gr brânză slabă de vaci

16.00 – 2 mere

18.00 – grătar de pui sau curcan cu salată verde

20.00 – o cană ceai laxativ

Meniul 2 al dietei hipocalorice

08:00 – o cană de cafea fără zahăr și fără lapte

10:00 – 2 ouă fierte (poți pune pe ele sare sau zeamă de lămâie)

12:00 – un pahar de suc de roșii

14:00 – 100 de grame de carne slabă la grătar sau o felie de pâine prăjită

16:00 – un măr

18:00 – 100 de grame de brânză de vacă, oaie sau capră

Monica Tatoiu a mai precizat faptul că ceaiul laxativ trebuie folosit cu măsură, dar și cum procedează cu mâncarea după ce a ținut acest tip de dietă.