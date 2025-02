Diandra Doris de la Survivor, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și Andrei Rotaru: “Are nevoie de terapie, a spus multe pentru a nu rămâne singur” EXCLUSIV

Diandra Doris a plecat la Survivor România, dorindu-și să arăte publicului că este o luptătoare, indiferent de condițiile și probele la care o să fie supusă. Înainte de a merge în aventura vieții sale, ea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre ce s-a întâmplat între ea și Andrei Rotaru, nouă relație de care se bucură, dar și motivul pentru care a ales să participe într-o nouă emisiune.

Diandra Doris, interviu exploziv

Diandra Doris a intrat în atenția publicului după ce a participat că ispită la Insula Iubirii. Acum, vedeta și-a dorit o nouă provocare, astfel că a acceptat să meargă la Survivor România, emisiune difuzată la Pro TV, în postura de concurentă. Aceasta ne-a mărturisit că își dorea de mult timp să facă parte din acest show:

„Mi-am dorit să merg la Survivor de foarte mult timp. Mi-am imaginat că la un moment dat o să fac parte dintr-un proiect de genul, simțeam că fac parte din acest mediu! La emisiunea cealaltă am fost un anumit personaj, iar la Survivor o să fie altă conjunctură. Sunt curioasă de mine! Cred că și aici o să fie oameni care nu o să ne înțeleagă și o să ne catalogheze într-un anumit fel. Nu trebuie să te placă toată lumea, categoric! Totuși, la mine nu există un singur personaj. Pot să fiu cum vreau, când vreau, mă adaptez în funcție de mediu și conjunctură. Nu sunt un om fals, ci adaptabil. Sunt cameleonică! Dacă mă pui să dorm pe jos, în mijlocul naturii, nu o să vezi că mă plâng. Am fost preluată pe partea de management și marketing. Echipa Monicăi Munteanu se va ocupa de partea de social media, deci sunt liniștită și sunt convinsă că o să facă o treabă minunată.”

Ce spune despre viața amoroasă

Diandra Doris trăiește o poveste de iubire alături de Alex Beni, pe care l-a cunoscut în emisiunea în care a participat în trecut. Relația dintre cele două ispite se află la început, iar bruneta a punctat că își dorește să construiască o legătură puternică, însă cu pași mărunți, fără a se grăbi:

„Atunci când vine vorba de relație, el mă susține, așa cum e normal. E un început de relație. Sunt mai precaută acum! După proiectul cu Insula, după ce am văzut ce povești au cuplurile și ce se poate întâmpla, îmi doresc să construiesc ceva cu pași mărunți. Nu mă așteptam să fie el, nu a fost o chestie premeditată. S-a întâmplat pur și simplu, am rezonat unul cu celălalt. Poate eram pregătiți să ne implicăm într-o relație! Vedem ce o să fie pe parcurs. Nu îmi fac planuri de viitor, nu stau cu gândul la viitor. Atâta vreme cât ne înțelegem, ne respectăm, comunicăm, așa cum am discutat și cu el, e totul OK! Acum o să se vadă câtă susținere e din spate.”

Dezvăluiri despre Andrei Rotaru: “Puteam să am multe replici care l-ar fi afectat atât pe el, cât și relația”

La Insula Iubirii, Diandra Doris l-a ispitit pe Andrei Rotaru, însă cei doi nu au plecat împreună acasă. Ulterior, bărbatul a revenit în brațele fostei partenere, Cristina. Bruneta ne-a explicat că nu a mai urmărit declarațiile pe care acesta le-a făcut despre ea de-a lungul timpului:

“Nu mai urmăresc declarațiile lui, nu îl urmăresc nici pe el, pe nimeni din comunitatea lui. Totuși, există oameni care mă iubesc și îmi mai trimit ce se spune. Lumea este revoltată pentru că nimeni nu înțelege de ce se continuă subiectul acesta. În mod evident, eu mi-am văzut de viață, mi-am continuat drumul, care nu are legătură cu drumul lui. Puteam să am multe replici care l-ar fi afectat atât pe el, cât și relația. El știe acest lucru foarte bine! Am ales să fiu o doamnă, să fiu elegantă, să închei acest capitol și să aibă el ultimul cuvânt dacă își dorește. L-a avut doar în fața ecranelor! Știe, atunci când pune capul pe pernă, câte lucruri s-ar fi putut spune sau arăta.”

“Eu nu știam de așa ceva”

Mai mult, bruneta a ținut să clarifice anumite lucruri care s-au spus despre ea. Chiar dacă legătura dintre ea și Andrei Rotaru, în timpul emisiunii, a fost una reală, aceasta și-a pus anumite semne de întrebare în legătură cu o relație cu fostul concurent. Ba chiar, vedeta susține că de anumite lucruri a aflat de la televizor, iar situația ar fi fost cu totul alta:

„Când eram pe baldachin, a spus clar că vrea un copil cu mine. S-a văzut la televizor. Ulterior, s-a continuat acest lucru. Eu am aflat de anumite lucruri, spre exemplu de toată situația cu prezervativul, de la televizor. Declar acest lucru pentru prima dată! Eu nu știam de așa ceva. El a declarat că eu am ales să nu îl folosim. Nu există așa ceva! A spus acest lucru ca să își salveze relația. Aceasta este părerea mea. Totuși, se vede că lumea și-a dat seama și nu îl crede nimeni. Copil, pe bune? Am toată viața înainte, am numeroase proiecte. Dintre toți bărbații de pe lume, chiar mi-aș fi dorit în mod special copil cu cineva care a ieșit dintr-o căsnicie de 10 ani și clar are nevoie de terapie? Nu spun aceste lucruri ca să dau în el. Aceasta este realitatea! Sunt un om sincer, transparent. Eu mi-am dorit să îl cunosc ca și om, să văd dacă putem funcționa după emisiune. A fost real ce s-a întâmplat acolo, ne-am plăcut unul pe celălalt, dar în timpul emisiunii anumite lucruri la el au început să îmi ridice semne mari de întrebare. El se eschivează acum, astfel că părerea mea este că nu poate să rămână singur. Ca să nu ajungă în acest punct, a încercat să salveze ce mai putea fi salvat. Cu mine nu ar fi avut, oricum, nicio șansă!”

„Am frică doar de Dumnezeu”

Revenind la noua emisiune în care participă, Diandra Doris a punctat că nu îi este frică de niciun alt concurent sau de probele prin care o să treacă.

„Am frică doar de Dumnezeu și de mine. Îmi doresc ca în momentele în care simt că cedez psihic, să găsesc puterea, să mă ridic și să merg mai departe. În rest, nu am frici!”, a concluzionat ea.

Diandra Doris a intrat în atenția telespectatorilor de pe micile ecrane după ce a participat că ispită la Insula Iubirii. Aceasta a avut o legătură controversată cu unul dintre concurenți, Andrei Rotaru, partenerul Cristinei. În vârstă de 27 de ani, bruneta lucrează ca și creator de modă. Pe plan personal, ea are o relație cu Alex Beni. Vedeta va putea fi urmărită în curând, la Survivor România.