Diana Șoșoacă, terorizată și amenințată de colegi: „Am ajuns să nu mai știu de unde să îmi cumpăr o apă”

să nu mai știi de unde să îți cumperi o apăDiana Șoșoacă a povestit în cursul serii de miercuri despre pericolul la care este expusă în Parlament. Aceasta susține că a fost amenințată cu otrăvirea și avertizată, de asemenea, cu privire la greșelile pe care nu trebuie să le facă în timpul petrecut acolo.

Prezentă din nou în platoul emisiunii „Sinteza Zilei”, Diana Șoșoacă a povestit că se află în pericolul de a fi otrăvită, așa cum a fost amenințată de către colegii săi. Fosta senatoarea AUR dezvăluie că îi este frică să mai facă orice mișcare de teamă să nu pățească ceva rău, dar în același timp, acest lucru i se pare greu de tolerat la nesfârșit.

”Primul lucru care mi s-a spus când am ajuns în Senat, mi s-a spus să mă uit întotdeauna sub scaun, și am întrebat de ce. Și mi s-a spus: ”Vezi că te poate otrăvi!” Cu ce să mă otrăvească? Exact ce a pățit doamna Pană. Nu bea apă de acolo, nu mânca de acolo, nu mirosi flori!

Am ajuns să nu mai poți să primești o carte, să nu mai știi de unde să îți cumperi o apă, pentru că toată lumea în jur îți spune nu achiziționa aia, nu mânca, ai grijă ce faci, ai grijă cu cine vorbești! Este inadmisibil ceea ce se întâmplă!”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă la Antena 3.