Diana Șoșoacă se compară cu Kate Middleton: “Nu jignești o prințesă care dansează”

Diana Șoșoacă este, din nou, în centrul atenției după ce a dansat pe manele în lanul cu rapiță. Recent, senatoarea și candidata la Primăria Capitalei a publicat, pe contul său oficial de TikTok, un dans în rapiță pe maneaua „Made in Romania”, a lui Ionuț Cercel.

Diana Șoșoacă s-a filmat în timp ce dansa pe maneaua „Made in Romania”

Concret, Diana Șoșoacă a dansat pe prima strofă și refrenul manelei „Made in Romania”: „Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan suntem made in Romanie (iali iali iali)/ Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean suntem made in Romanie (iali iali iali) / Da dumla dumla da da dumla dumla da / Daga dumla dumla da made in Romania /Da dumla dumla da da dumla dumla da/ Daga dumla dumla da made in Romania”.

După publicarea secvenței patriotice „Dansul în Rapiță” al Dianei Șoșoacă a stârnit numeroase hohote de râs, lucru care i-a displăcut total senatoarei, motiv pentru care a luat atitudine. Și-a exprimat supărarea pe rețelele sociale, comparându-se cu Prințesa Kate Middleton:

„NUMAI CRETINII DIN MEDIA NOASTRĂ SI IDIOTII DE POLITICIENI ROMÂNI JIGNESC UN OM POLITIC CARE DANSEAZA! IN MAREA BRITANIE NIMENI NU JIGNESTE O REGINA SAU O PRINȚESA CA DANSEAZA, DE CE OARE UN DEMNITAR ROMÂN NU AR AVEA VOIE? TOȚI PROȘTII S-AU TREZIT COMENTAPROSTI PESTE NOAPTE! MARȘ, MĂ, SPAGUITILOR!”.

Senatoarea vrea la Primăria Capitalei

Amintim că, recent, Diana Șoșoacă a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral i-a admis candidatura chiar în ultima zi în care mai avea dreptul să o depună, după ce, weekend a fosul trecut, a fost respinsă pentru că nu avea suficiente semnături valide.

Așadar, Diana Șoșoacă va candida din partea SOS România la PMB. Totodată, senatoarea este și cap de listă a partidului pe care îl conduce la europarlamentare.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 Municipiul Bucureşti a admis candidatura Dianei Şoşoacă la Primăria Capitalei, după ce politiciana a depus, marţi, liste suplimentare de susţinători pentru candidatura ei. Anterior, BEC decisese să respingă candidatura Dianei Şoşoacă pentru funcţia de primar general al Capitalei, deoarece a găsit probleme multiple la listele de semnături depuse de ea.

Potrivit Dianei Șoșoacă, respingerea candidaturii ei este din ordinul dat de liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi că Primăria Generală a Municipiului Bucureşti „este cea mai coruptă instituţie din România”: „Toţi ceilalţi candidaţi sunt speriaţi pentru că eu iau voturi de la fiecare candidat”.