Diana Șoșoacă s-a dus la ambasadorul Rusiei la București. Ce i-a putut spune senatoarea

Diana Șoșoacă s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Rusiei la București. Nu a fost singură, ci și alți parlamentari români, precumDumitru Coarnă (PSD), Mihai Lasca şi Francisc Tobă au discutat acesta. Totul s-a întâmplat în contextul războiului din Ucraina. Ce au discutat parlamentarii cu Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București.

Diana Șoșoacă, Dumitru Coarnă (PSD), Mihai Lasca şi Francisc Tobă s-au întâlnit miercuri cu ambasadorul Rusiei la Bucureşti. Parlamentarii români şi-au exprimat deschiderea pentru negocieri de pace în „Casa Poporului”, precum şi o eventuală poziţie de neutralitate a României, în contextul războiului din Ucraina.

Diana Şoşoacă, Mihai Lasca şi Francisc Tobă sunt foşti parlamentari AUR, la ora actuală independenţi, după ce au fost excluşi din partid. Dumitru Coarnă face parte din Partidul Social-Democrat, aflat la guvernare.

Conform Mainnews.ro, întâlnirea a avut loc la solicitarea parlamentarilor români, iar ei ar fi prezentat prezentat o aşa-zisă „poziţie de neutralitate” a României şi i-ar fi propus ambasadorului Rusiei organizarea de negocieri de pace la Bucureşti, în „Casa Poporului”.

„Am avut o întâlnire cu ambasadorul Federaţiei Ruse, domnul Valeri Kuzmin, pe tema memoriului legat de pacea de la Bucureşti. Am trimis tuturor ambasadelor implicate şi ambasadei SUA. Singurii care ne-au invitat au fost cei de la Ambasada Rusiei. Acolo am discutat poziţia noastră, în sensul neimplicării României în război. Ne-am exprimat deschiderea că, dacă consideră că se poate, să discutăm despre pace la Bucureşti, în Casa Poporului, că avem spaţiu”, a declarat Dumitru Coarnă pentru sursa citată.

Parlamentarul social-democrat a mai subliniat faptul că România ar trebui să rămână neutră în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, iar sprijinul oferit ucrainenilor să fie numai unul umanitar.

„Ca să am o părere trebuie să vorbesc cu toate părţile. Aşteptăm şi invitaţia celor din Ucraina. Am vorbit la telefon şi urmează să ne vedem. Ca idee, eu sunt împotriva războiului, nu aduce nimic bun. Războiul aduce numai moarte, probleme economice, sociale… Noi ne-am exprimat poziţia de neutralitate, că nu ne implicăm militar ne implicăm doar umanitar şi ne-am exprimat disponibilitate pentru negocieri de pace la Bucureşti. Ambasadorul Kuzmin ne-a spus că, deocamdată, negocierile se desfăşoară în Turcia”, a mai afirmat Coarnă, potrivit sursei citate.

Purtătorul de cuvând al PSD a declarat că acţiunea deputatului Dumitru Coarnă a fost una individuală și că partidul nu a fost implicat.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va propune excluderea lui Dumitru Coarnă din partidul PSD.

Dumitru Coarnă s-a declarat surprins de ceea ce a spus Marcel Ciolacu.

„Propunerea dumnealui o respect, dacă aceasta este dorinţa dumnealui sau a partidului. M-a luat prin surprindere şi pe mine acest lucru. Eu nu am nicio problemă dacă PSD doreşte să mă excludă, domnul Ciolacu. Foarte bine. Respect decizia. Chiar m-a luat prin surprindere. O să rămân independent, dacă voi exclus. Nu am niciun proiect, nu am discutat cu nimeni”, a declarat Coarnă.