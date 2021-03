Diana Șoșoacă pregătește un proces nou? Pe cine va da în judecată, avocata e furioasă rău (exclusiv)

Peste 200 de milioane de lei vechi este totalul amenzilor pe care Diana Șoșoacă a spus că le-a primit în ultimul an ca să participe la diverse mitinguri și încălcarea regulilor de protecție impuse de autorități în pandemie.

Diana Șoșoacă pregătește un proces nou?

”Nu am achitat un ban din aceste amenzi şi nici nu am de gând s-o fac”, a spus Diana Șoșoacă, în exclusivitate pentru impact.ro.

De altfel, „regina amenzilor” a spus că le-a și perdut șirul:

”Nu am făcut un calcul foarte exact, dar aş spune că am acasă un pumn de amenzi primite din partea Poliţiei pentru participarea mea la diverse acţiuni de protest în ultimul an. Mai exact, din 15 mai 2020, fiindcă atunci a fost data prezenţei mele la o acţiune de protest faţă de ce se întâmplă cu toată povestea asta cu COVID-19. Aș spune că valoarea amenzilor se ridică binişor la 200 de milioane de lei vechi (20.000 de lei). Nu am achitat un ban din aceste amenzi şi nici nu am de gând s-o fac”, a mai spus ea, pentru impact.ro.

Diana Șoșoacă, ”regina amenzilor”

Însă cele mai multe dintre amenzi au fost contestate de senatoare, fiind declarate neconstituţionale:

”Pe cele mai multe dintre aceste amenzi le-am şi contestat, de altfel, până astăzi. Iar despre cele pe care nu am apucat să le contest, din simplul motiv că am uitat să fac acest demers, pot să vă asigur că vor avea aceeaşi finalitate ca suratele lor, adică vor sfârşi la coşul de gunoi”, a mai declarat Diana Şoşoacă.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus, zilele trecute, că Diana Şoşoacă e “campioană la amenzi”, comentând că ea a a fost din nou amendată pentru participarea la manifestaţiile anti-restricţii, din 20 martie. Diana Şoşoacă a primit trei amenzi, a câte 1.500 de lei fiecare, pentru prezenţa sa la acţiunile de protest de la finele săptămânii trecute.

”Nici nu am reuşit să ajung în rând cu ceilalţi manifestanţi. M-au luat, ca să zic aşa pe sus, în sensul că eram încă în maşină când m-au oprit, legitimat şi amendat pentru faptul că aş fi claxonat în locuri interzise!”.

Diana Șoșoacă nu completează nici declarația pe propria răspundere

Diana Şoşoacă şi-a mai amintit şi faptul că a primit destule amenzi şi pe durata campaniei electorale din toamna anului trecut, dinainte de alegerile parlamentare din decembrie, însă a evitat să ofere amănunte despre motivele pentru care a primit amenzile în cauză:

”Nu mi-am încărcat memoria cu toate motivele invocate de autorităţi, pentru amenzile primite în campania electorală. Vă pot spune doar că nu am plătit nici dintre acelea vreuna!”.

Diana Şoşoacă a mai adăugat că nu completează declaraţia pe propria răspundere cerută de către autorităţi în ultima perioadă de timp în cazul deplasărilor pe timp de noapte. În opinia sa, chiar şi acel ordin are la bază ”acte neconstituţionale”. În ce priveşte faptul că nu-şi va putea petrece o potențială vacanţă pe teritoriul Europei fără să facă dovada vaccinării sau a efectuării unui test anti-COVID cu 72 de ore înaintea plecării, Diana Şoşoacă consideră că va avea de ales între două variante.