Diana Șoșoacă nu se lasă. E singurul parlamentar care i-a făcut asta lui Florin Cîțu

În ce privește campania de vaccinare, există o singură interpelare în parlament, adresată premierului Florin Cîțu. Această interpelare vine de la senatoarea AUR, Diana Șoșoacă. Aceasta îi cere lui Florin Cîțu răspunsuri, precum și toate xeropcopiie actelor normative ale campaniei de vaccinare.

În această interpelare, Diana Șoșoacă formuleză 21 de întrebări despre campania de vaccinare pentru Florin Cîțu, Voiculescu, Bode și Ciucă. Dintre acestea, sunt redate următoarele:

Mai mult decât atât, senatoarea AUR, Diana Șoșoacă, Senatoarea a povestit, intr-un interviu, cum mai mulți oameni politici „au obligat-o” pe aceasta să intre in Parlament. Ea a ținut să precizeze ca poporul are o forță foarte mare, mulțumindu-le lor pentru fiecare iesire in stradă.

„N-am sperat niciodata pentru ca nu mi-am dorit. Am fost fortata de sotul meu, de Colceag, de Alexandru Stanilă, care m-au obligat si de multi altii. Mai toti sunt barbati care ma impingeau pe mine. 2020 a fost lupta, oricum de 20 si ceva de ani m-am tot luptat si m-am luptat si in cei doi ani jumate cand am fost in Guvern si nu am avut cu cine sa lucrez”, a precizat avocata, la Romania TV.

„Uitati-va ca si instantele din Europa au prins curaj, Austria a anulat toate masurile anti- COVID. A fost lupta cumplita, acele iesiri in strada in care mi-au spus politicieni ca asteptau sa scot 10 mii de oameni. Poporul nu stie cata forta are si tin sa multumesc tuturor care au iesit in strada”, a explicat Diana Sosoaca.