Diana Șoșoacă, mesaj pentru Ciolacu, Ciucă, Orban, Cîțu înainte de Revelion: „Poporul român nu-i prost deloc” VIDEO

Nici în ultima zi a anului, Diana Șoșoacă nu uită să le transmită mesaj dure politicienilor români. Într-un clip postat chiar astăzi, pe Facebook, senatorul de Iași le atrage atenția colegilor din Parlament, și nu numai, că ar fi cazul să o lase mai moale. Deocamdată senatorul nu a scăpat de dosarele penale demarate, ca urmare a scandalului în care a fost implicată o echipă de jurnaliști italieni.

Te-ai aștepta, ca în ultima zi din an, inclusiv Diana Șoșoacă să se ocupe de pregătirile de Revelion, alături de familie. Dar, încă odată, senatorul de Iași surprinde prin modul ales de a încheia anul 2021.

Într-un clip postat astăzi pe contul său de Facebook, Diana Șoșoacă a decis că este momentul să mai transmită un mesaj războinic către politicienii din Parlamentul României, și nu numai.

Finalul de an a adus și noi probleme pentru Diana Șoșoacă. În urma scandalului în care a fost implicată și echipa de jurnaliști italieni de la RAI, Diana Șoșoacă s-a ales cu două dosare penale, atât ea, cât și soțul acesteia.

În urma scandalului, procurorii au luat decizia de a-i acuza pe cei doi pentru ultraj, sechestrare, dar și pentru lovire. Evenimentele au degenerat, după ce echipa de jurnaliști italieni, aflați în biroul acesteia, ar fi fost sechestrată de Diana Șoșoacă.

„Jurnaliştii au vrut să ne ia interviu cu privire la situaţia cu vaccinarea în România. I-am primit, am fost de bună-credință. Ne-au trimis cele trei întrebări, am stabilit că interviu… Consider că a fost o înscenare şi că această echipă a fost coordonată din spate. Eu am solicitat să vină o echipă să verifice cabinetul de avocatură.

Este posibil să fi pus, echipa, droguri în cabinet sau aparatură de înregistrare. Soțul meu nu avea cum să-l lovească pe poliţist. Trei poliţişti au sărit pe soţul meu și i-au pus mâna în gât. Normal, anchete de acest fel nu trebuie să aibă surse să vorbească la adresa mea. Este o manipulare şi mă aștept la ce este mai rău. Mă aștept să fie reținut. Diana Șoșoacă este doamna de fier a României!”., își spunea partea ei de poveste, Diana Șoșoacă.