Diana Șoșoacă, dezvăluire ireală despre Vlad Voiculescu: ”Când Balșul a luat foc, mi-a răspuns râzând”

Diana Șoșoacă a vorbit despre mai multe probleme petrecute în pandemie. Ea a criticat felul în care Vlad Voiculescu a condus ministerul Sănătății.

În plus, senatoarea susține că a luptat vreme de un an de zile pentru modificarea ordinului privind înmormântarea oamenilor care au murit din cauza covid-19.

Ea a mai spus că Vlad Voiculescu ar fi trebuit să se intereseze de ce se întâmplă sub mandatul său. În plus, ea declarat că a avut o discuție în care fostul ministru i-a râs în nas, atunci când ea i-a cerut demisia după incendiul de la Matei Balș.

”A fost o luptă de un an pe care am purtat-o cu ceilalți avocați și cu oamenii din stradă. Ordinul s-a schimbat când a început și presa, în sfârșit, să vocifereze.



A fost un miting la Buzău. Am ajuns târziu, aproape se terminase, și am arătat acel sac. L-am luat de la o firmă de pompe funebre. Eu sunt rezistentă, mă duceam cu mama la IML. Am arătat acel sac și se vedea că are mânere. Apoi ni s-au transmis poze de la spitalul din Arad, oamenii erau aruncați pe jos.

În următoarele două zile s-a schimbat acel ordin și au început să spună ”nu știu”. Când ești ministru, primul lucru te interesezi ce în e subordinea ta, dacă respectă legea, demnitatea, onoarea”, a spus Șoșoacă la Realitatea PLUS.