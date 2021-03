Diana Șoșoacă, declarații șocante după cazul pacienților torturați la Sibiu: „În România, pacienții care ajung la ATI sunt omorâți. Zici că suntem în lagăre de exterminare”

Diana Șoșoacă face acuzații grave referitoare la tratamentul inuman de care cetățenii au parte în spitalele din România. Din păcate, unul dintre cele mai recente cazuri este cel al pacienților sedați și intubați la Spitalul Județean Sibiu. Fosta senatoare AUR acuză sistemul sanitar pentru lipsa de profesionalism și umanitate de care dă dovadă.

Informații șocante au apărut în cursul zilei de ieri în presă, după ce un lucrător medical a declarat chinurile prin care pacienții internați ATI au fost supuși. Acesta a declarat că pacienții erau legați, sedați și intubați pentru a nu se mai agita.

”Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, povestește sub anonimat cadrul medical pentru publicația sibiană Turnul Sfatului.