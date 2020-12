Diana Șoșoacă are o boală gravă, ținută în secret. Ce s-a aflat despre senatoarea de la AUR (exclusiv)

Deja celebră, Diana Șoșoacă, alături de alianța AUR, a avut o nesperată victorie la alegerile parlamentare de anu acesta. Deja sunt de netorietate intervențiile sale dure și, pe alocuri, extremiste, în spațiul public. Multă lume a criticat gestul acesteia de a nu purta masca de protecție. Numai că puțină lume știe că avocata Șoșoacă suferă de o boală care face imposibilă purtarea măștii.

Zilele trecute, la Palatul Cotroceni, au avut loc întrevederile dintre Președintele Klaus Iohannis și partidele aflate acum în noua formulă parlamentară. Printre primele partide participante a fost și alianța AUR, reprezentată de George Simion și excentrica Diana Șoșoacă.

Problemele au început în momentul în care, la intrarea în Palatul Cotroceni, avocatei i s-a impus purtarea măștii de protecție, conform regulilor impuse de autorități. Numai că, Diana Șoșoacă, a prezentat un certificat medical. Respectivul certificat atestă faptul că senatoarea de Iași nu poate purta masca de protecție așa cum este specificat.

Conform date lor prezente de Impact.ro, în certificatul medical, Diana Șoșoacă suferă de o formă gravă de astm bronșic. Este vorba de o afecțiune respiratorie cronică ce se manifestă prin dificultăți de respirație în anumite momente.

Astfel că, justificare avocatei de a nu purta masca pe gură și pe nas, a stat în picioare. Cu toate aceste dovezi, este știut faptul că noua senatoare de Iași este un militant virulent împotriva purtării măștii de protecție. De altfel, pe contul ei de Facebook, recent Diana Șoșoacă posta un material legat de acest subiect, material în care declara:

”Asa arata o adeverința medicala pentru exceptarea de la purtatul mastii. Medicul de familie va da trimitere catre medicul specialis. Acesta va face un control amănunțit si eliberează o scrisoare medicală cu diagnosticul care impune scutirea de la purtatul mastii. Pe baza acestei scrisori, medicul de familie elibereaza aceasta adeverinta medicala, înregistrată in sistem, iar la diagnostic va va trece un cod format din 3 cifre, sau mai multe in functiede bolile de care suferiti.

Niciun organ de control nu are voie sa va intrebe de ce boala suferiti. Adeverința atesta faptul ca ati fost la medic si el a eliberat-o in baza unor controale si acte medicale. Asa ca polițistul, jandarmul etc sunt obligati sa ia act de adeverinta si sa va lase in pace. Cei cu astm bronsic este obligatoriu sa aiba aceasta adeverinta, pt ca pt ei masca poate fi fatala, la fel si pt alte boli respiratorii. Aratati-le acelor medici care spun ca nu stiu. Ar trebui sa stie, ca de aceea sunt medici si sunt platiti din taxele noastre.”, scria avocata pe Facebook.