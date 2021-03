Diana Șoșoacă, amenințări halucinante după revenirea pe internet. Pe cine acuză?

Diana Șoșoacă revine cu amenințările halucinante! Aceasta este cunoscută în spațiul virtual și public pentru discursul și afirmațiile sale controversate. Cu ce i-a mai surprins de data aceasta pe români?

După o pauză lungă în care i-a fost blocat contul personal pe rețelele de socializare, Diana Șoșoacă revine în forță cu alte afirmații controversate cu care i-a obișnuit deja pe cei mai mulți dintre români. Fosta senatoare a formațiunii AUR amenință Guvernul cu o avalanșă de dosare penale și acțiuni în instanță pentru a îndemna poporul să lupte pentru drepturile lui.

”Vă voi face dosare penale cât nu veți putea duce, vă voi face acțiuni în instanță cât nu veți putea duce, voi ridica poporul ăsta să lupte pentru drepturile și libertățile lui, indiferent de poziția pe care o voi ocupa”, a spus Diana Șoșoacă.

Șocul că Diana Șoșoacă a fost dată afară din formațiunea AUR după o scurtă perioadă în care a activat a fost unul mare pentru câțiva dintre români, mai cu seamă din partea susținătorilor grupării.

Senatoarea a spus că scandalul din jurul excluderii sale a pornit de la bani, conducerea cerând astfel o parte din suma forfetară primită de parlamentari. Ea a mai spus și că toți membrii AUR din provincie ar fi fost obligați să se cazeze la hotelul lui Marius Lulea, un „domn cu foarte multe afaceri imobiliare” și care este „actual președinte AUR în acte”, relatează Europa Liberă.

„Eu nu am dat bani. De aici au pornit și cele mai multe probleme, pentru că am refuzat categoric să dau din acei bani cu care trebuie să întrețin un cabinet, să plătesc consilierii, să cumpăr materiale de birotică”, a precizat senatoarea, potrivit sursei citate.

„Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea, actual președinte AUR în acte. La acest moment în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci domnul Marius Lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel îi aparține. Partidul are un BNC (n.r. – Birou Național Central) cu membri și doi co-presedinti. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă. Eu sunt o persoana destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice”

