Ce a spus Dan Bittman despre Diana Șoșoacă. Senatoarea va plânge de fericire

Încă de la prima apariție în spațiul public, Diana Șoșoacă și-a făcut și dușmani și aliați. Printre aliații surprinzători ai senatorului, mai nou, se numără și Dan Bittman, care și-a declarat recent susținerea pentru Diana Șoșoacă.

Chiar dacă a fost exclusă din partidul care a consacrat-o, se pare că Diana Șoșoacă începe să strângă în jurul său din ce în ce mai mulți susținători, din spațiul public românesc. Printre cei mai recenți, declarați oficial, se numără și Dan Bittman, solistul trupei Holograf. Într-un interviu recent Dan Bittman își declara simpatia și susținerea politicianului Șoșoacă, declarând:

”O salut şi, uite, beau un pahar de vin în cinstea ei! Dacă mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Şoşoacă, eram Suedia, nu România! Eram departe de tot…Românii au uitat să-şi ceară drepturile, nu ştiu nici ce drepturi au. Unii sunt deranjaţi de modul in care ea se exprima.

Ea e femeie, iar în România misogina femeile trebuie călcate in picioare, dar este o femeie care cunoaşte legile, este o femeie care apără legile şi vorbeşte în numele legii. Suntem într-o ţară, România, in care nimeni nu apăra legea în faţa autorităţilor. Nu avem o lege a răspunderii prezidenţiale – pentru ca preşedintele încalcă legea in fiecare zi”, a declarat Dan Bittman.