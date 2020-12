Diana Șoșoacă i-a pus gând rău lui Klaus Iohannis. Ce plan a pus la cale împotriva președintelui

În cursul zilei de duminică, mai mulți senatori s-au prezentat la Parlament pentru a îndeplini formalitățile legale care să le permită să-și preia mandatul de parlamentari. Printre aceștia s-au aflat nume sonore pe scena politică, printre care, Gabriela Firea, senatoarea AUR, Diana Șoșoacă, Florin Cîțu și Marcel Vela. Cea care a atras din nou atenția tuturor a fost senatoarea AUR, recunoscută ca fiind pro mișcarea anti-mască.

Făcându-și din nou apariția fără mască, Diana Șoșoacă a dezvăluit care sunt planurile legistlative pe care aceasta le are de îndeplinit. Senatoarea Alinaței pentru Unirea Românilor dorește, în primul rând, să anuleze toate amenzile date în starea de alertă și de urgență, iar mai apoi, dorește suspendarea din funcție a Președintelui României.

În fiecare an am avut epidemii, a fost şi pandemie de gripă aviară, de gripă porcină, de ebola. Întotdeauna în România a existat un cadru legislativ care a permis luarea de măsuri. S-a mers întotdeauna pe ordine de ministru, există legislaţie specifică pentru epidemie şi pandemie“, a precizat aceasta în Parlament.

Marcel Vela, prezent și el la Parlament, a explicat că este pregătit să servească în slujba statului, pentru a lupta pentru binele cetățenilor.

Întrebat de modul în care crede că va colabora cu colegii din partidul AUR, acesta a evitat să intre în polemici, transmițând că există bunăvoință pentru ca lucrurile să decurgă în favoarea poporului.

“Toţi senatorii sunt trimişi aici de către cetăţeni, în consecinţă o să am o colaborare, o să am o relaţie civilizată, cordială, astfel încât tot ceea ce facem noi ca şi Senat, ca şi Parlament, să fie în folosul românilor. Nu cred că trebuie să pornim de la început cu prejudecăţi sau cu lucruri care ne-ar pune în vreo relaţie antagonică, contradictorie, relaţie care ar duce până la urmă la blocarea Parlamentului”, a mai adăugat Marcel Vela.